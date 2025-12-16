La gripe continúa disparada en Cataluña y mantiene el «nivel muy alto» de transmisión. Según los últimos datos publicados en el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), el sistema sanitario catalán ha registrado 32,920 casos de gripe entre la semana del 8 y el 14 de diciembre -conocida como la semana 50, en el conjunto de la temporada de virus respiratorios. Esta cifra muestra un gran incremento respecto a la última semana de noviembre, momento en que se habían registrado 11,247 casos. Es decir, en quince días se ha triplicado el número de contagios por este virus respiratorio en el país. De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Salud, dirigido por la consejera Olga Pané, la incidencia actual de la gripe en Cataluña es de 406 casos por cada 100,000 habitantes, una cifra bastante superior a la registrada la semana anterior, donde la tasa se situaba en 310 casos por cada 100,000 habitantes.

De acuerdo con los datos, el grueso mayoritario de los casos se ha producido en el tramo de población que comprende desde los 15 hasta los 44 años. En concreto, dentro de este tramo, se han registrado 14,462 contagios en la última semana, cuatro mil más que en la anterior. Por el contrario, durante esta última semana se han reducido los contagios en niños, pasando de 6,216 casos la primera semana de diciembre a 5,534 durante la segunda. Es decir, se han registrado 682 casos menos en los últimos siete días dentro del tramo de población que comprende niños de entre cinco y catorce años. En el resto de tramos de población, la incidencia de la gripe continúa en aumento. Dentro del grupo de mayor riesgo -a partir de los 60 años- se han detectado 4,104 contagios en la última semana, menos que en el tramo de niños.

Varias personas con mascarilla frente al Hospital Clínic de Barcelona / Europa Press

Incremento moderado de los ingresos por gripe

Los datos registrados en el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña también muestran que durante la última semana se ha producido un incremento moderado de los pacientes ingresados en hospitales a causa de este virus respiratorio. En estos momentos, hay 146 personas ingresadas por la gripe, la mayor parte de ellas -107, concretamente- mayores de sesenta años. Dentro de este grupo, sin embargo, 48 tienen igual o más de 80 años. Esta cifra es ligeramente inferior a la registrada la semana anterior, momento en que había 51 personas de más de ochenta años ingresadas en el hospital por este virus respiratorio. A pesar de que la incidencia de la gripe continúa en aumento, y parece que de momento no tiene freno, en la última semana se ha reducido el número de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI). En concreto, actualmente hay ocho personas, mientras que la semana anterior la cifra ascendía a once.

La tendencia creciente de contagios de gripe continúa poniendo contra las cuerdas a los profesionales del sistema sanitario. Para evitar que la situación epidemiológica del país se descontrole, el Gobierno ya hizo obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios y residenciales la semana pasada. Esta medida también ha ido acompañada de la recomendación de la implementación de las mascarillas en el transporte público. En esta línea, la consejera Pané también apunta que las personas con síntomas también deberían llevarla en general y se deberían ventilar las salas donde se realicen encuentros sociales.