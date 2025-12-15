La Generalitat de Catalunya hace un llamado a vacunarse contra la gripe tan pronto como sea posible. El Departamento de Salud ha abierto la vacunación a toda la población que lo desee, aunque no forme parte de los grupos de riesgo, con la voluntad de ampliar la cobertura y reforzar la protección colectiva. El objetivo es reducir los contagios, prevenir complicaciones graves y evitar hospitalizaciones, sobre todo entre las personas más vulnerables.

Las autoridades sanitarias instan especialmente a inmunizarse a los niños de entre 6 y 59 meses, personas a partir de los sesenta años, embarazadas, profesionales sanitarios y personal esencial, así como las personas con condiciones de riesgo.

Alto nivel de contagios

La incidencia de la gripe y otras infecciones respiratorias en Cataluña ha escalado hasta niveles muy altos, con un aumento del 50% de los casos en solo una semana. Entre el 1 y el 7 de diciembre, Salud calcula que se registraron 1.115 infecciones respiratorias agudas por cada 100.000 habitantes, el equivalente a unos 90.000 casos semanales.

La gripe es el virus predominante en esta ola y continúa en plena tendencia ascendente. La estimación actual es de 418 casos por cada 100.000 habitantes, con una circulación que se ha adelantado cuatro semanas respecto a las temporadas anteriores. El subtipo que predomina en esta ola de contagios es el A(H3N2) variante K.

Esta transmisión tan elevada amenaza con tensionar aún más el sistema sanitario, especialmente en unidades donde la presión ya es elevada en invierno.

Mascarilla obligatoria

Con este panorama, el Gobierno ha hecho obligatorio el uso de mascarilla en hospitales, CAP y residencias para todas las personas a partir de seis años —profesionales, pacientes y visitantes. La decisión se mantendrá vigente inicialmente hasta el 24 de diciembre.

Cartel que recuerda que las mascarillas vuelven a ser obligatorias para los centros sanitarios / Departamento de Salud

La obligatoriedad afecta a todos los espacios asistenciales, desde la atención primaria hasta la salud mental y las residencias de ancianos o para personas con discapacidad. En cambio, no deberán llevar mascarilla las personas con enfermedades o dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por su uso, ni aquellas que, por motivos de discapacidad o dependencia, no puedan retirársela de manera autónoma.

¿Por qué es necesario vacunarse cada año?

Los virus de la gripe y de la COVID-19 van sufriendo mutaciones y la protección que ofrecen las vacunas o la inmunidad adquirida con el tiempo va disminuyendo. De ahí la importancia de volver a vacunarse cada otoño si se pertenece a un grupo de riesgo. Un dato a destacar: en Cataluña, más de la mitad de las personas mayores de sesenta años ingresadas en la UCI por gripe no estaban vacunadas.

De hecho, las personas de riesgo tienen una predisposición mayor a desarrollar complicaciones si contraen la gripe o la COVID-19, como neumonía, otitis, sinusitis, deshidratación y agravamiento de enfermedades crónicas, como por ejemplo, insuficiencia cardíaca, asma o diabetes.

¿Cómo y dónde pedir cita?

La vacunación es gratuita y se puede pedir cita a través de La Meva Salut, preferentemente en el apartado de ‘Citas’, haciendo clic en ‘Citas y consultas de atención primaria’ y eligiendo la opción ‘Vacunación’. También se puede hacer contactando directamente con el Centro de Atención Primaria (CAP) o en el sitio web de programación citasalut.gencat.cat.

Desde el 22 de septiembre, se han vacunado 1.153.109 personas contra la gripe, unas 168.000 más que en el mismo periodo de 2024. En cuanto a la COVID-19, 778.408 personas ya han recibido la vacuna adaptada a la variante LP8.1, 61.000 más que el año anterior.

Colectivos a quienes se recomienda la vacuna de la gripe

Todas las personas de sesenta años o más

Niños de seis meses a cuatro años inclusive

Niños y jóvenes hasta los dieciocho años que tienen condiciones de riesgo o que toman tratamientos con ácido acetilsalicílico

Personas de menos de 60 años con condiciones de riesgo (fumadores, con inmunosupresión, enfermedad celíaca, enfermedad diabética, etc.).

Residentes en centros sanitarios o sociosanitarios, como residencias de ancianos

Embarazadas o que han dado a luz en los últimos seis meses

Profesionales sanitarios y sociosanitarios, docentes, personal de farmacias y trabajadores con exposición a animales

Convivientes o cuidadores de personas de alto riesgo

Colectivos a quienes se recomienda la vacuna de la COVID-19