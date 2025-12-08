El govern espanyol s’abstindrà en la votació sobre el mecanisme de solidaritat del Pacte d’Asil i Migració de la Unió Europea que ha de permetre als estats membre més tensionats, entre els quals Brussel·les inclou Espanya, puguin reubicar migrants o demanar suport financer a altres estats per fer front a les arribades. Així ho ha detallat el ministre de l’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, en arribar a Brussel·les, on avui mateix es reunirà amb els seus homòlegs dels 27 estats membre per abordar aquesta qüestió. Marlaska ha defensat que si es parla de “solidaritat” també s’ha de parlar de “responsabilitat” i ha subratllat que el Pacte d’Asil i Migració de la UE aprovat el desembre del 2023 fixa les reubicacions en 30.000 a l’any i un fons dotat amb 600 milions d’euros per a les ajudes financeres.
És per aquest motiu, doncs, que el representant del govern espanyol reclama que s’estableixin les trenta mil reubicacions anuals, malgrat que la proposta de la presidència del Consell Europeu, que l’ostenta Dinamarca, només en planteja 21.000. Tenint en compte aquesta situació, Espanya ja ha avançat que s’abstindrà en la votació d’avui. En aquest sentit, Marlaska també considera que la solidaritat de la resta d’estats hauria de servir perquè els “països de primera entrada” dels migrants no hagin de “mantenir la responsabilitat o la competència” per resoldre la situació de les persones arribades “durant un temps ampli”.
Dues votacions contràries
En arribar a Brussel·les, el ministre espanyol també ha anunciat que aquesta tarda votarà en contra de la directiva de retorns -que és la que planteja la creació de centres de deportació de migrants amb ordres d’expulsió fora de la UE-, així com de la directiva sobre tercers països segurs: “Creiem que aquestes circumstàncies no conjuguen amb el que ha de ser el respecte el dret internacional i, concretament, amb els valors de la UE. Per tant, la nostra postura és negativa“, ha assenyalat Marlaska, que ha qüestionat l’aprovació d’aquests dos punts que se sotmetran a votació avui mateix.