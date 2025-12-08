El gobierno español se abstendrá en la votación sobre el mecanismo de solidaridad del Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea que debe permitir a los estados miembro más tensionados, entre los cuales Bruselas incluye a España, puedan reubicar migrantes o solicitar apoyo financiero a otros estados para afrontar las llegadas. Así lo ha detallado el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, al llegar a Bruselas, donde hoy mismo se reunirá con sus homólogos de los 27 estados miembro para abordar esta cuestión. Marlaska ha defendido que si se habla de «solidaridad» también se debe hablar de «responsabilidad» y ha subrayado que el Pacto de Asilo y Migración de la UE aprobado en diciembre de 2023 fija las reubicaciones en 30,000 al año y un fondo dotado con 600 millones de euros para las ayudas financieras.

Es por este motivo, pues, que el representante del gobierno español reclama que se establezcan las treinta mil reubicaciones anuales, a pesar de que la propuesta de la presidencia del Consejo Europeo, que ostenta Dinamarca, solo plantea 21,000. Teniendo en cuenta esta situación, España ya ha avanzado que se abstendrá en la votación de hoy. En este sentido, Marlaska también considera que la solidaridad del resto de estados debería servir para que los «países de primera entrada» de los migrantes no tengan que «mantener la responsabilidad o la competencia» para resolver la situación de las personas llegadas «durante un tiempo amplio».

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla con la prensa después de una cumbre en Bruselas / Wiktor Dabkowski / ZUMA Press Wire / DPA

Dos votos contrarios

Al llegar a Bruselas, el ministro español también ha anunciado que esta tarde votará en contra de la directiva de retornos -que es la que plantea la creación de centros de deportación de migrantes con órdenes de expulsión fuera de la UE-, así como de la directiva sobre terceros países seguros: «Creemos que estas circunstancias no conjugan con lo que debe ser el respeto al derecho internacional y, concretamente, con los valores de la UE. Por lo tanto, nuestra postura es negativa«, ha señalado Marlaska, que ha cuestionado la aprobación de estos dos puntos que se someterán a votación hoy mismo.