Els sindicats de docents aprofiten la força demostrada aquest dissabte en la manifestació multitudinària, que va aplegar prop de 30.000 persones segons els organitzadors, per continuar pressionant el Departament d’Educació i Formació Professional, en mans de la consellera Esther Niubó. A través d’un comunicat conjunt emès aquest dilluns a la tarda, signat pels sindicats USTEC -majoritari dins el sector de l’ensenyament català-, ASPEPC, Comissions Obreres (CCOO), la Confederació General del Treball (CGT) i la Unió General de Treballadors (UGT), els sindicats asseguren que no assistiran a la reunió fixada per aquest dimarts amb l’administració catalana. El motiu és clar: “Els sindicats no assistirem a la mesa sectorial d’aquest dimarts si no és per negociar la millora de condicions laborals”, asseveren.
Les diferents organitzacions sindicals amb representació en la mesa de negociació amb la conselleria deixen molt clar que no participaran en la reunió amb el Govern perquè l’ordre del dia estipulat no té “cap punt per negociar les reivindicacions laborals unitàries”. De fet, són precisament aquestes reivindicacions laborals les quals van portar milers de docents a sortir al carrer en massa aquest dissabte. Una manifestació que els sindicats organitzadors qualifiquen “d’èxit”: “Davant del clam del personal educatiu, no podem acceptar que l’administració actuï com si no passés res i normalitzar el bandeig de les nostres demandes”, argumenten els sindicats representats en la mesa sectorial. Amb aquesta plantada, doncs, els docents volen collar encara més la responsable de la cartera d’ensenyament.
Abordar directament la millora de les condicions laborals
Les organitzacions sindicals exigeixen als responsables de la conselleria d’Educació convocar “de forma prioritària” una taula de negociació específica per negociar directament “les reivindicacions del col·lectiu traslladades pels sindicats a l’administració i que s’estableixi un calendari clar de treball”. Entre les reclamacions destaca una pujada del 25% del seu salari per poder “recuperar el poder adquisitiu” perdut en els últims anys, ja que denuncien que les darreres revisions salarials són insuficients per fer front a l’elevat cost de vida de Catalunya -especialment a les grans ciutats. “Volem assistir a les meses, però per tractar allò que el col·lectiu considera prioritari i urgent”, remarquen els sindicats, que es mostren oberts a negociar amb la consellera Niubó.
Per als sindicats, la protesta que va omplir els carrers de Barcelona aquest dissabte és un “ultimàtum” al Departament d’Educació perquè s’assegui a negociar una millora de les condicions laborals del sector. A banda d’una pujada de sou, les organitzacions també reclamen una reducció significativa de l’elevat volum de burocràcia que ofega els docents, la reducció de les ràtios i més recursos per al conjunt del sistema educatiu. Aquest dissabte, la protesta de mestres i professors va ser una mostra més del malestar enquistat dels professionals del sector. Segons les xifres facilitades pels organitzadors, la manifestació va comptar amb la participació d’unes 30.000 persones. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, però, va rebaixar la concentració a 8.500 persones. Sigui com sigui, els sindicats continuaran pressionant la consellera Niubó fins a aconseguir una millora de les condicions laborals i no descarten convocar noves jornades de vaga.