Els sindicats educatius volen negociacions curtes i convoquen noves mobilitzacions

Els sindicats educatius han rebutjat el calendari plantejat pel Departament d’Educació per negociar la millora de les condicions laborals del professorat. En una roda de premsa conjunta, USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT ha exigit aquest dijous al departament que refaci el calendari perquè les reunions acabin al febrer i no a final de curs, com havia proposat inicialment la conselleria. A més, volen que el primer punt de discussió sigui una millora salarial. Els sindicats han alertat Educació que la petició és un “ultimàtum” i han convocat noves mobilitzacions: una davant de la conselleria el 3 de desembre, dia de la primera trobada, i una altra per al dia 10 davant dels centres educatius.
El Departament d’Educació va enviar la seva proposta la setmana passada, després de la manifestació del 15 de novembre, amb un calendari i una llista de temes a tractar, entre els quals hi havia la compensació de les pernoctacions, la revisió de complements, l’estudi de la reducció de ràtios en l’etapa obligatòria i la revisió del sistema d’estadis i de la carrera docent, tal com va avançar l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Però els sindicats no estan d’acord ni amb el calendari ni amb els temes. Per això ha registrat una contraproposta amb un calendari curt –les negociacions acabarien al febrer– i que prioritza temes “urgents i estructurals”,
Calendari de negociacions proposat pels sindicats
3 de desembre – pactar el calendari i iniciar les negociacions sobre millora de salaris.
10 de desembre – parlar de millores retributives i laborals “immediates”.
8 de gener – negociar sobre ràtios i plantilles.
22 de gener – tractar la reducció de la càrrega burocràtica i de la sobrecàrrega de treball.
5 de febrer – parlar dels decrets de direcció i plantilles.
19 de febrer – parlar de la necessitat de tenir currículums “consensuats”.
Educació s’obre a millorar el diàleg
La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha assegurat que el departament està disposat a “intensificar el diàleg” amb els sindicats per accelerar el calendari de negociacions. En una atenció als mitjans des de Brussel·les, Niubó ha dit que confia “accelerar” les converses en la mesura del possible i ha afegit que el Govern acudirà a la pròxima reunió convocada pel 3 de desembre amb la voluntat de “dialogar” i amb “la mà estesa”. “Esperem que tot això contribueixi a la millora que volem pel sistema educatiu a Catalunya”, ha insistit.