El Departament d’Educació, dirigit per la consellera Esther Niubó, ha fet les primeres passes després de la mobilització massiva dels sindicats de docents del passat 15 de novembre. Tal com explica l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els responsables de la conselleria han fet arribar a les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial d’ensenyament una primera proposta per negociar la millora de les condicions laborals del professorat. Entre les propostes de negociació que situa la cartera que encapçala Esther Niubó destaquen les compensacions per pernoctació, que es produeixen durant les estades de colònies, la revisió del sistema d’estadis i de la carrera docent -una de les grans reclamacions dels sindicats-, la revisió també dels diferents complements existents i estudiar la reducció de ràtios a l’ensenyament obligatori.
Segons detallen, els sindicats van rebre aquestes propostes el divendres de la setmana, els quals tenen previst valorar aquests aspectes que els ofereix el departament en una breu roda de premsa aquest dijous, convocada pel sindicat majoritari del sector, USTEC, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), el sindicat de professors de secundària ASPEPC i la Conferència General del Treball (CGT). D’acord amb el calendari plantejat pel Departament, el qual ha generat diverses reticències entre les organitzacions sindicals, que acusen Niubó de voler “dilatar” les negociacions al màxim per “desmobilitzar” el col·lectiu docent, els sindicats i l’administració abordaran aquests aspectes en una trobada la setmana vinent. Aquest és el primer moviment de la conselleria després de la manifestació massiva del professorat, que va aplegar prop de 30.000 persones, segons les xifres dels organitzadors.
Sense rastre de la pujada salarial
La primera proposta del Departament d’Educació no fa cap referència a la pujada salarial del 25% que demanen els sindicats de docents per recuperar el “poder adquisitiu perdut”. Aquesta va ser la principal reclamació que va portar milers de mestres i professors a sortir el passat 15 de novembre, en un primer pols amb el govern de Salvador Illa per millorar les condicions laborals dels treballadors del sector. Des de llavors, la relació entre els sindicats i l’administració ha estat més tensa de l’habitual. De fet, tres dies després de la protesta estava prevista una mesa sectorial amb les organitzacions sindicals del sector, però no es va acabar duent a terme, ja que els sindicats van declinar participar-hi perquè l’ordre del dia no recollia cap proposta sobre les seves reclamacions. Amb aquesta nova proposta, doncs, la responsable de la cartera d’Educació busca refer ponts amb els docents i apaivagar el malestar dels mestres, que amenacen amb més protestes i, fins i tot, una vaga.