El Departament d’Educació i Formació Professional, encapçalat per la consellera Esther Niubó, ha fet arribar als sindicats de docents amb representació a la mesa sectorial un calendari per començar a negociar les millores en les condicions laborals que reclamen mestres i professors. La responsable de la cartera d’ensenyament ha convocat els sindicats, tal com detallen des d’USTEC, el pròxim dimecres 3 de desembre a una mesa tècnica amb l’objectiu d’iniciar les converses. Un primer pas celebrat pels docents, ja que consideren que aquest moviment de Niubó respon a “l’èxit” de la mobilització del 15 de novembre, que va aplegar prop de 30.000 persones, segons les xifres oficials ofertes pels organitzadors. 8.000, segons la policia barcelonina.
El problema, però, arriba amb la resta de calendari proposat per la conselleria d’Educació: “Es tracta d’un calendari que dilata en el temps les converses, allargant les reunions fins al 25 de juny. No podem acceptar un calendari que impliqui desmobilitzar el col·lectiu. No acceptem que es repeteixin els errors de l’anterior govern”, denuncien des del sindicat majoritari del sector. A parer seu, el Departament d’Educació, amb aquesta proposta de calendari, busca “deixar per al final de la negociació” les millores salarials que reclamen els sindicats. És a dir, dilatar al màxim possible la negociació sobre la pujada del 25% del sou que exigeixen amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu perdut a causa de la inflació: “No podem acceptar que no s’abordin com a primera qüestió les millores retributives globals, seguit de la reducció de ràtios i augment de plantilles, línies vermelles del col·lectiu”, argumenten des d’USTEC.
El contingut de les negociacions
Des del sindicat majoritari d’educació també recelen que el calendari proposat per la conselleria estipula quinze reunions “amb temes molt diversos”, però que “omet” algunes de les principals reclamacions del col·lectiu, com ara el “deute dels estadis”, entre d’altres: “Omet qüestions fonamentals com el deute dels estadis, el concurs de trasllats autonòmic, les compensacions econòmiques per l’abús de temporalitat, la jubilació parcial del personal docent adscrit a la seguretat social. No podem acceptar un calendari que atomitza la negociació i deixa fora temes molt importants”, denuncien des d’USTEC. Amb tot, doncs, des del sindicat majoritari del sector reclamen a la conselleria d’Educació que el calendari amb què es treballi no passi del mes de febrer, i que “se centri en les reivindicacions prioritàries per al col·lectiu: salari, ràtios, plantilles per a inclusiva i reducció de la burocràcia”: “Dimecres vinent hi ha prevista una reunió dels sindicats de mesa, allà proposarem treballar en l’elaboració d’un calendari alternatiu per traslladar-lo de forma unitària al Departament”, conclouen.