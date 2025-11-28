Sindicatos educativos quieren negociaciones breves y convocan movilizaciones

Los sindicatos educativos han rechazado el calendario planteado por el Departamento de Educación para negociar la mejora de las condiciones laborales del profesorado. En una rueda de prensa conjunta, USTEC·STEs, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT han exigido este jueves al departamento que rehaga el calendario para que las reuniones terminen en febrero y no al final del curso, como había propuesto inicialmente la consejería. Además, quieren que el primer punto de discusión sea una mejora salarial. Los sindicatos han advertido a Educación que la petición es un “ultimátum” y han convocado nuevas movilizaciones: una frente a la consejería el 3 de diciembre, día del primer encuentro, y otra para el día 10 frente a los centros educativos.

El Departamento de Educación envió su propuesta la semana pasada, después de la manifestación del 15 de noviembre, con un calendario y una lista de temas a tratar, entre los cuales estaba la compensación de las pernoctaciones, la revisión de complementos, el estudio de la reducción de ratios en la etapa obligatoria y la revisión del sistema de estadios y de la carrera docente, tal como avanzó la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Pero los sindicatos no están de acuerdo ni con el calendario ni con los temas. Por eso han registrado una contrapropuesta con un calendario corto –las negociaciones acabarían en febrero– y que prioriza temas “urgentes y estructurales”.

Calendario de negociaciones propuesto por los sindicatos

3 de diciembre – pactar el calendario e iniciar las negociaciones sobre mejora de salarios.

10 de diciembre – hablar de mejoras retributivas y laborales “inmediatas”.

8 de enero – negociar sobre ratios y plantillas.

22 de enero – tratar la reducción de la carga burocrática y de la sobrecarga de trabajo.

5 de febrero – hablar de los decretos de dirección y plantillas.

19 de febrero – hablar de la necesidad de tener currículos “consensuados”.

Educación se abre a mejorar el diálogo

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que el departamento está dispuesto a «intensificar el diálogo» con los sindicatos para acelerar el calendario de negociaciones. En una atención a los medios desde Bruselas, Niubó ha dicho que confía «acelerar» las conversaciones en la medida de lo posible y ha añadido que el Gobierno acudirá a la próxima reunión convocada para el 3 de diciembre con la voluntad de «dialogar» y con «la mano tendida». «Esperamos que todo esto contribuya a la mejora que queremos para el sistema educativo en Cataluña», ha insistido.