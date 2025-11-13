Els docents escalfen motors els dies previs a la manifestació unitària convocada per aquest dissabte 15 de novembre a les dotze del migdia. Aquest dijous al matí, el sindicat de professors de secundària, arran de l’estudi Retribucions dels professors de secundària a Catalunya. Una situació insostenible, ha denunciat que els docents catalans han perdut un 21,64% de poder adquisitiu des del 2010 i que són els tercers pitjors pagats de tot l’estat espanyol. Malgrat els anys en què sí que hi ha pujades salarials, el sindicat de professors de secundària denuncia que els docents han continuat perdent poder adquisitiu, ja que l’increment aplicat se situa per sota de la inflació. “És com si cada any haguéssim de treballar dos mesos gratis”, ha exclamat la professora d’economia Aurora Trigo durant la presentació de l’informe.
A aquesta pèrdua de poder adquisitiu s’afegeix les males condicions salarials dels docents catalans. Des del sindicat asseguren que els mestres i professors de Catalunya són els tercers pitjor pagats de tot l’estat, només per davant d’Aragó i Astúries. En xifres, el sou brut d’un docent català és de 2.713,79 euros, segons l’organització sindical, mentre que el d’un de Ceuta i Melilla arriba als 3.521,54 i al País Basc als 3.234,34 euros. Malgrat les diferències salarials, Catalunya és la segona autonomia amb el cost de vida més elevat -només per sota de Madrid. Una combinació perfecta que ha posat els docents catalans al límit, que han recuperat la força demostrada contra l’exconseller Josep González Cambray amb una nova protesta unitària. “És un ultimàtum”, ha exclamat el secretari d’acció sindical de professors de secundària, Ramiro Gil, que amenaça amb una possible vaga si la conselleria d’Educació, en mans d’Esther Niubó, no atén les seves reivindicacions.
El complement específic, focus del conflicte
El motiu que justifica la diferència salarial és el complement específic que atorga l’administració catalana als seus docents, que és de 689 euros. En canvi, en altres autonomies, com ara el País Basc, aquest complement és de més de mil euros. Des del sindicat no només reclamen l’increment del complement específic que perceben per equiparar-lo al de les altres autonomies, sinó que també consideren que el seu complement específic també s’ha d’equiparar al dels altres funcionaris que també el cobren -i que és molt més elevat. En xifres, el complement d’un docent és de 689 euros, mentre que el dels Mossos és de 1.661, el dels bombers 1.930 i el dels metges frega els 2.000 euros. Tenint en compte aquesta situació, els docents també reclamen un increment del 25% del sou.
En la manifestació unitària d’aquest dissabte, els professors de secundària també exigeixen al Departament d’Educació la recuperació retroactiva dels estadis que no es van percebre per les retallades. Precisament sobre aquesta qüestió, que es va revertir el gener de l’any passat gràcies a un acord entre l’exconsellera Anna Simó, CCOO i UGT, el sindicat ha exigit que els retornin tot allò que es va deixar de percebre des del 2012, el qual es tradueix en uns 123 euros al mes. Una xifra que s’enfila fins als 120 milions d’euros: “Jo he perdut tres anys, en el meu cas són uns 4.000 euros que m’han robat”, ha exemplificat Trigo. De fet, el sindicat ja ha portat la recuperació retroactiva als jutjats. En aquest sentit, el secretari d’acció sindical ha assegurat que han traslladat al departament que, “si no mou fitxa”, les mobilitzacions aniran a més i es podria arribar a la vaga. “Està sobre la taula, i ells ho saben”, ha conclòs.