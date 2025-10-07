Els sindicats de docents han fixat la millora de les condicions laborals com l’objectiu principal de la lluita sindical per aquest nou curs escolar. Després dels avisos dels diferents sindicats del sector durant els dies previs a l’inici de curs, que ja fa gairebé un mes que està en marxa, les organitzacions de treballadors del professorat han decidit passar a l’acció. Aquest dimarts, concentrats a les portes de la seu del Departament d’Educació i Formació Professional, a la Via Augusta de Barcelona, els diferents sindicats que conformen la Mesa Sectorial -és a dir, USTEC, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT i UGT– han anunciat una “gran manifestació” el pròxim 15 de novembre. Des de les diferents organitzacions sindicals reclamen a la titular de la cartera d’ensenyament, la consellera Esther Niubó, fixar abans del dia de la mobilització una mesa unitària de negociació per obrir un diàleg sobre les condicions laborals dels docents, malgrat que la consellera ja va deixar clar els dies previs a l’inici de curs que veia complicat negociar aquesta qüestió sense els pressupostos de la Generalitat lligats.
Tal com han assegurat els diferents sindicats aquest dimarts, el primer pas de la lluita d’enguany és la manifestació unitària del pròxim 15 de novembre, tot i que no descarten “vagues sostingudes” més endavant si la responsable de la conselleria no s’asseu a negociar les condicions laborals dels professionals de l’ensenyament. Entre les principals reclamacions destaca l’augment d’un 25% del sou, ja que d’aquesta manera es permet revertir la pèrdua de poder adquisitiu que, segons denuncien des del sector, fa més de dues dècades que arrosseguen. En aquesta línia, un dels principals punts de confrontació és el complement específic. És a dir, el complement salarial que reben els cossos essencials de la Generalitat-, com ara els Mossos d’Esquadra, el cos de Bombers, els metges i els docents. En xifres, el complement específic d’un professor de secundària és de 680 euros, mentre que el dels Mossos és de 1.661, el dels bombers 1.930 i el dels metges frega els 2.000 euros. Un ball de números que els porta a reclamar, en conjunt, un augment del 25% del seu sou actual.
Les altres grans reclamacions dels sindicats
A banda de l’augment salarial, els sindicats de docents també exigeixen negociar amb els responsables de la conselleria d’Educació una reducció de les ràtios als centres educatius, ja que remarquen que és la via idònia per millorar els resultats acadèmics dels estudiants -i, d’aquesta manera, recupera l’excel·lència del sistema educatiu, objectiu que s’ha fixat el govern de Salvador Illa. També demanen recuperar la “democràcia” als centres, millorar l’atenció a la diversitat, un dels punts clau de les polítiques que impulsarà aquest curs la consellera Niubó, i disminuir la burocràcia i la càrrega de feina. Un conjunt de reclamacions que no són noves, però que enguany s’han convertit amb el gran cavall de batalla contra els responsables de l’administració catalana. De moment, doncs, la primera gran cita convocada pels sindicats de docents serà el pròxim dissabte 15 de novembre, tot i que no descarten fer noves mobilitzacions, o “vagues sostingudes”, si no s’estableix una negociació real amb la conselleria d’Educació.