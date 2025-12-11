Els sindicats CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC) i CGT avisen que mantindran la tancada a l’edifici annex al Departament d’Educació, dirigit per la consellera Esther Niubó, fins que no hi hagi un compromís “ferm” per part de la conselleria que garanteixi el complement de 473 euros per a tot el personal laboral. Després de vint-i-quatre hores, els sindicalistes que han passat la nit a la seu del departament, a la Via Augusta, continuen sense defallir. Reclamen que l’impacte econòmic d’aquesta mesura estigui inclòs en els pressupostos del 2026, que el cobrament sigui efectiu durant el primer trimestre de l’any vinent i que sigui compatible amb l’equiparació salarial de tècnics especialistes en educació infantil (TEEI). Aquest complement salarial ja l’han aconseguit els treballadors de les llars d’infants, però ara els sindicats volen estendre’l a tot el personal laboral.
Per la seva banda, fonts del Departament d’Educació apunten a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que la conselleria està disposada “des del primer moment” a arribar a un acord, però asseguren que aquest dimecres a la tarda es va fer una proposta de calendari de les millores del personal laboral i els sindicats “van refusar-la”: “Es va voler oferir un diàleg amb els representants sindicals”, argumenten des de la cartera d’ensenyament. De moment, però, la situació continua bloquejada, i els sindicats adverteixen que, fins que no hi hagi un moviment de la conselleria, ells seguiran tancats a la seu de Via Augusta. També denuncien que la consellera Niubó no ha acudit a negociar amb els sindicalistes concentrats.
Els sindicats pressionen Niubó
Des de CCOO, Ana Franganillo, ha explicat que, després de passar-hi la nit, estan esperant que la conselleria “tiri cap a una banda o una altra” per poder “desbloquejar” la situació. A hores d’ara, però, segons asseguren, la responsable de la cartera no ha intercedit per negociar amb els sindicats concentrats. Des d’USTEC, Eva Costa, ha afegit que reclamen la presència i la implicació de la consellera Niubó. “La tancada fa 24 hores que ha començat i el que ens plantegem és, on està la consellera Niubó”, ha dit Costa, que assegura que la situació és “greu” perquè les treballadores estan en una situació “insostenible”. De moment, els sindicats mantindran la tancada.