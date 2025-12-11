Los sindicatos CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC) y CGT advierten que mantendrán la ocupación en el edificio anexo al Departamento de Educación, dirigido por la consejera Esther Niubó, hasta que haya un compromiso «firme» por parte de la consejería que garantice el complemento de 473 euros para todo el personal laboral. Después de veinticuatro horas, los sindicalistas que han pasado la noche en la sede del departamento, en la Vía Augusta, continúan sin desfallecer. Reclaman que el impacto económico de esta medida esté incluido en los presupuestos de 2026, que el cobro sea efectivo durante el primer trimestre del próximo año y que sea compatible con la equiparación salarial de técnicos especialistas en educación infantil (TEEI). Este complemento salarial ya lo han conseguido los trabajadores de las guarderías, pero ahora los sindicatos quieren extenderlo a todo el personal laboral.

Por su parte, fuentes del Departamento de Educación apuntan a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que la consejería está dispuesta «desde el primer momento» a llegar a un acuerdo, pero aseguran que este miércoles por la tarde se hizo una propuesta de calendario de mejoras para el personal laboral y los sindicatos «la rechazaron»: «Se quiso ofrecer un diálogo con los representantes sindicales», argumentan desde la cartera de enseñanza. De momento, sin embargo, la situación continúa bloqueada, y los sindicatos advierten que, hasta que no haya un movimiento de la consejería, ellos seguirán encerrados en la sede de Vía Augusta. También denuncian que la consejera Niubó no ha acudido a negociar con los sindicalistas concentrados.

Los sindicatos encerrados en Educación para reclamar un complemento único de 473 euros para todo el personal laboral / Nazaret Romero (ACN)

Los sindicatos presionan a Niubó

Desde CCOO, Ana Franganillo, ha explicado que, después de pasar allí la noche, están esperando que la consejería «decida hacia un lado u otro» para poder «desbloquear» la situación. A estas alturas, sin embargo, según aseguran, la responsable de la cartera no ha intervenido para negociar con los sindicatos concentrados. Desde USTEC, Eva Costa, ha añadido que reclaman la presencia y la implicación de la consejera Niubó. «La ocupación lleva 24 horas y nos preguntamos, ¿dónde está la consejera Niubó?», ha dicho Costa, quien asegura que la situación es «grave» porque las trabajadoras están en una situación «insostenible». De momento, los sindicatos mantendrán la ocupación.