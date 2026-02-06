La relació del Departament d’Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó, i els sindicats de docents i professionals de l’ensenyament està cada vegada més tensa. La desconvocatòria a última hora de la mesa sectorial que s’havia de dur a terme aquest dijous ha agreujat encara més el malestar del professorat, que ja ultima els darrers detalls de la vaga que es durà a terme el dimecres onze de febrer. Aquest divendres, en una roda de premsa conjunta, els sindicats amb representació a la mesa -és a dir, USTEC, CCOO, UGT, la CGT i Aspepc- han denunciat que pateixen “menyspreu” per part dels responsables de la cartera d’ensenyament i han anunciat que obren un nou cicle de mobilitzacions per expressar el seu malestar.
“Malgrat que el col·lectiu ja s’ha manifestat i ha mostrat la seva força als carrers en les mobilitzacions del 15 de novembre i el 24 de gener, posem de manifest el menysteniment rebut per part de la conselleria“, argumenten els representants dels diferents sindicats. D’entrada, els docents pressionaran la conselleria amb la vaga del dimecres de la setmana vinent. Tal com han anunciat, però, aquí no acaba la lluita i convoquen una nova setmana de vaga del 16 al 20 de març. “El professorat ja ha expressat el seu malestar en nombroses ocasions vers la manca d’entesa amb el Departament en les qüestions que, ara com ara, consideren cabdals i de màxima urgència”, apunten els sindicats, que asseguren que les negociacions amb l’administració catalana estan “completament encallades”: “El Departament d’Educació no ha mogut fitxa encara per negociar un augment del complement específic, que depèn exclusivament de la voluntat del govern català”, afegeixen.
Cinc manifestacions a Catalunya
Durant la jornada de vaga del dimecres de la setmana vinent, les organitzacions sindicals han convocat cinc manifestacions en diferents punts del país per fer sentir la seva veu. La de Barcelona començarà a dos quarts d’una del matí a Jardinets de Gràcia i es dirigirà fins a la seu de la conselleria, a la Via Augusta, on faran la lectura del manifest unitari. Paral·lelament, a les dotze del migdia també començarà la manifestació a Girona, al pont del Dimoni, i mitja hora més tard a Tortosa, a la plaça de Barcelona. Al matí també se celebrarà la manifestació de Tarragona, que començarà a dos quarts de dotze a la plaça Imperial Tarraco. L’única protesta que es durà a terme durant la tarda serà la de Lleida, que arrencarà a les sis de la tarda a la plaça Ricard Vinyes. “No ens aturarem fins que no aconseguir millorar significativament les condicions laborals del col·lectiu docent i canvis estructurals en el sistema educatiu”, exclamen amb contundència.