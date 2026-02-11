Desenes de milers de docents i personal laboral d’atenció educativa, també alguns estudiants, han sortit al carrer en massa aquest dimecres al migdia per exigir un increment salarial que els permeti recuperar el poder adquisitiu perdut, una baixada de les ràtios a les aules i una reducció significativa de la burocràcia que han de fer cada dia a les escoles i instituts. Ofegats per l’estat actual del sistema educatiu, les organitzacions sindicals del sector -convocades pels sindicats amb representació a la mesa sectorial- s’han unit en una jornada de vaga que defineixen com a “històrica”. De fet, segons les xifres esgrimides pels organitzadors de les protestes, d’acord amb les dades facilitades pels centres educatius, el seguiment de la vaga és del 85% de la plantilla cridada a l’aturada, una xifra molt superior a la registrada en la primera vaga unitària contra l’exconseller Josep González Cambray -les últimes vagues unitàries de docents que es van viure a Catalunya. La conselleria, però, rebaixa l’eufòria i assegura que el seguiment de la vaga és només del 37%, ja que conten les xifres sobre el total de docents, no de persones cridades a la vaga.
A quarts de dotze del migdia, una hora abans de la convocatòria oficial, l’obelisc de Jardinets de Gràcia ja s’ha convertit en un escenari de lluita. El so de xiulets, panderetes i proclames ha ressonat de valent entre les cases d’aquesta artèria barcelonina. Tots units en un sol crit: “Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa“. A l’espera de l’arribada de les columnes que pugen fins a la manifestació central, les quals han partit dels diferents talls del matí, representants sindicals celebren en conversa amb El Món l’èxit de la convocatòria: “És brutal. És històric”, exclamen. I les expectatives s’han complert. Segons els organitzadors, la manifestació ha aplegat unes 70.000 persones, més de 100.000 sumant totes les convocatòries del país. La Guàrdia Urbana xifra la protesta en 25.000 persones. “L’èxit d’aquesta convocatòria mostra el malestar i la crisi que patim els docents i el personal d’atenció educativa”, ha exclamat la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, en una breu atenció als mitjans abans de l’inici de la manifestació, en la qual també han parlat la resta de representants sindicals.
Una reivindicació compartida
La portaveu d’UGT, Lorena Martínez, també ha ressaltat la importància de millorar les condicions laborals per poder millorar els resultats educatius, un dels principals objectius del Departament d’Educació. A dos quarts d’una del migdia, la capçalera de la manifestació ha començat a resseguir la Diagonal al crit de “lluitant, també estem educant” i “avui estem de vaga a educació”: “Amunt salaris, avall les ràtios. Menys burocràcia, més democràcia”, han exclamat els docents, farts de l’estat actual del sistema educatiu. Els sindicats ja han deixat clar que aquesta és la primera jornada de vaga, però ja treballen amb noves mobilitzacions si l’administració no fa cas a les seves reclamacions. De fet, a hores d’ara, amenacen amb una setmana de vaga del 16 al 20 de març. “Ja n’hi ha prou”, han asseverat amb força els docents concentrats aquest matí a Barcelona.
La columna de la manifestació unitària ha omplert de gom a gom la Diagonal de Barcelona. De fet, mentre la capçalera ja arribava al carrer d’Aribau, per on enfilen fins a la seu de la conselleria, alguns manifestants encara sortien de Jardinets de Gràcia, el punt de partida. Amb un ambient molt reivindicatiu, els docents i personal d’atenció educativa concentrats han fet sentir de valent la seva veu. “La situació ja és del tot insostenible, no podem treballar amb aquestes condicions”, exclama la Clara, una mestra de primària d’una escola barcelonina. Entre càntics i les sonores xiulades, també s’ha pogut sentir algun manifestant que ha aprofitat la vaga per exigir la independència de Catalunya amb el tradicional càntic “no volem ser una nació d’Espanya” acompanyats d’una gralla. Banderes de tots els sindicats convocants -i d’altres que han secundat la protesta- han omplert Barcelona, on també s’han pogut veure algunes pancartes amb lemes com “cuidar qui ensenya és cuidar qui aprèn”. També un ninot gegant de la consellera Niubó vestida amb ratlles blanques i negres, el qual simula un lladre.
Els docents porten el combat a la seu del Departament
Una de les proclames que més s’ha sentit durant tota la manifestació és una reivindicació a la lluita dels mestres com a forma d’educar: “Lluitant també estem educant”, han exclamat els docents. A la cantonada entre Diagonal i Aribau, sota un sol de justícia, alguns dels manifestants han fet una breu aturada per ajuntar els participants de la columna i enfilar cap a les portes del Departament, a la Via Augusta barcelonina. L’elevat volum de gent ha provocat que la manifestació també s’estengués pels carrils laterals del carrer, sortint del traçat marcat per la pancarta principal de la protesta. A dos quarts de dues, quan la capçalera ha arribat a la conselleria, la cua de la manifestació encara sortia de Jardinets. Fonts sindicals comenten que es tracta de la mobilització més massiva que recorden dels últims temps. “Avui, educació hem omplert el carrer”, han celebrat els mestres en arribar a les portes de la conselleria, blindades amb un fort dispositiu d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra.
Amb un ambient cada vegada més festiu, empès per l’èxit “històric” de la protesta, els docents han llançat un avís clar cap a la titular de la cartera d’Educació: “Niubó, si això no s’atura, et passarà factura”. Aquest mateix matí, però, coincidint amb la vaga, el departament ha confiat que la proposta amb què treballen permetrà frenar el conflicte amb els sindicats. El secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Giménez, ha confiat que la proposta que es plantejarà als sindicats el 19 de febrer suposi un “punt d’inflexió” per arribar a un acord. Aquesta proposta, que Educació preveu presentar en la reunió de la Mesa Sectorial prevista per al 19 de febrer, inclou un increment del complement específic, tot i que no ha concretat de quant. Els sindicats, però, encara no coneixen el plantejament que els farà la conselleria, motiu pel qual mantenen el pols. I més després de l’èxit de la convocatòria d’aquest dimecres. “Estem cremats. Volem dignitat, i volem respecte. Vaga, vaga, vaga, i cap retallada”, han conclòs en la lectura del manifest.