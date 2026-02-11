Catalunya viu avui una jornada de reivindicació per part dels docents. La vaga del sector educatiu ha començat de bon matí amb talls a les carreteres, i càrregues policials contra els manifestants a Mataró, i els sindicats qualifiquen la jornada de mobilització com una jornada “històrica”. A les 11 del matí els sindicats han ofert la dada sobre la participació en la vaga i assenyalen que un 85% de la plantilla d’educació s’ha unit a la jornada de vaga. “Es tracta d’una xifra HISTÒRICA, molt per sobre de la primera vaga amb el conseller Cambray”, destaquen des dels sindicats.
Per la seva banda des del Departament d’Educació assenyalen que el seguiment de la vaga s’ha situat en l’11,9%, unes xifres que el departament ha obtingut a través dels centres educatius que han fet la comunicació corresponent (només el 12,86% dels centres educatius de Catalunya).
El Govern confien que la nova proposta als sindicats suposarà un “punt d’inflexió”
Des de la Generalitat de Catalunya, qui asseguren que sempre tenen la mà estesa a negociar amb el sector educatiu confien que la nova proposta que es plantejarà als sindicats serà un “punt d’inflexió” per arribar a un acord. En declaracions recollides per l’ACN, el secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Giménez, ha assenyalat que la proposta, que es presentarà als sindicats el pròxim 19 de febrer, inclou un increment del complement específic -ha evitat especificar quina és la quantitat-. El secretari, però, ha reconegut que aquesta pujada del complement no suposarà la resolució d’una situació que “no s’ha tocat en 20 anys” però suposa la primera pedra. Giménez ha afegit que des del Govern volen reforçar l’escola inclusiva, però demana que s’aprovin els pressupostos per poder assumir aquestes despeses.