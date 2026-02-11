Cataluña vive hoy una jornada de reivindicación por parte de los docentes. La huelga del sector educativo ha comenzado temprano con cortes en las carreteras, y cargas policiales contra los manifestantes en Mataró, y los sindicatos califican la jornada de movilización como una jornada «histórica». A las 11 de la mañana los sindicatos han ofrecido el dato sobre la participación en la huelga y señalan que un 85% de la plantilla de educación se ha unido a la jornada de huelga. «Se trata de una cifra HISTÓRICA, muy por encima de la primera huelga con el conseller Cambray», destacan desde los sindicatos.

Por su parte, desde el Departamento de Educación señalan que el seguimiento de la huelga se ha situado en el 11,9%, unas cifras que el departamento ha obtenido a través de los centros educativos que han hecho la comunicación correspondiente (solo el 12,86% de los centros educativos de Cataluña).

La huelga de maestros corta la C-32 en Mataró, ante un amplio despliegue policial. | Jordi Pujolar (ACN)

El Gobierno confía en que la nueva propuesta a los sindicatos supondrá un «punto de inflexión»

Desde la Generalitat de Cataluña, quienes aseguran que siempre tienen la mano extendida para negociar con el sector educativo confían en que la nueva propuesta que se planteará a los sindicatos será un «punto de inflexión» para llegar a un acuerdo. En declaraciones recogidas por la ACN, el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez, ha señalado que la propuesta, que se presentará a los sindicatos el próximo 19 de febrero, incluye un incremento del complemento específico -ha evitado especificar cuál es la cantidad-. El secretario, sin embargo, ha reconocido que este aumento del complemento no supondrá la resolución de una situación que «no se ha tocado en 20 años» pero supone la primera piedra. Giménez ha añadido que desde el Gobierno quieren reforzar la escuela inclusiva, pero pide que se aprueben los presupuestos para poder asumir estos gastos.