Comienza una semana clave para resolver el conflicto entre el Departamento de Educación, dirigido por la consejera Esther Niubó, y los sindicatos de docentes. En plena crisis, y bajo la amenaza de una semana entera de huelga del 16 al 20 de marzo, la consejería pone en marcha este martes a las diez de la mañana una maratón de negociaciones con las principales organizaciones sindicales del sector para intentar poner fin al conflicto antes de que vaya a más. Los sindicatos USTEC -mayoritario en Cataluña-, UGT, CCOO, Profesores de Secundaria y CGT están convocados en el edificio anexo de la sede de la consejería, también en la Via Augusta barcelonesa, para comenzar la primera mesa sectorial de la semana, las cuales se prolongarán hasta el jueves. Cabe tener en cuenta que Niubó no estará presente personalmente, ya que continúa recuperándose de problemas médicos.

Este martes, a las diez de la mañana, comenzará el primer encuentro para abordar las necesidades a corto y medio plazo de los docentes, como las adjudicaciones y la provisión de puestos de trabajo -uno de los puntos más conflictivos de cada año- o el reconocimiento de la autoridad del profesorado. Este último punto es uno de los que aborda la última propuesta hecha por el Departamento, la cual no ha tenido muy buena respuesta de los sindicatos, que la consideran muy insuficiente. Aun así, es uno de los aspectos menos polémicos de las negociaciones. En cambio, la provisión y adjudicación de puestos de trabajo sí generará más debate entre administración y sindicatos, ya que este año la consejería ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar el número de plazas perfiladas de cara al curso próximo, lo que refuerza aún más el criticado decreto de plantillas, el cual las organizaciones sindicales quieren derogar.

Un grupo de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Cataluña / David Zorrakino (Europa Press)

Los puntos más conflictivos

Miércoles 25, el segundo día de negociaciones, la mesa sectorial abordará el principal escollo entre consejería y docentes: el incremento salarial. Este ha sido el principal motivo que ha llevado a maestros y profesores a salir a la calle en varias ocasiones desde el pasado noviembre, con una manifestación multitudinaria el 11 de febrero. Los sindicatos del sector exigen una subida salarial del 25% que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante las últimas décadas, especialmente debido a la falta de revisión del complemento salarial específico. La propuesta de la consejería, sin embargo, se queda muy lejos de los objetivos de las organizaciones sindicales. Plantea un incremento de unos 1.500 euros brutos anuales de aquí a 4 años en el complemento específico, lo que se traduce en un aumento de 26,43 euros brutos mensuales para los maestros de primaria, y de 27,03 euros más en la nómina de secundaria del año próximo. Los sindicatos, en cambio, piden doblar este complemento específico, lo que se traduciría en un aumento de entre 700 y 800 euros mensuales, más de unos 8.000 euros al año, pero indican que es una “propuesta de máximos” y que están dispuestos a negociarla.

El miércoles también se abordará uno de los otros aspectos troncales de sus reclamaciones: aligerar la carga burocrática. La consejería propone la creación de una subcomisión técnica, dentro del marco de la Mesa sectorial, para acordar el Plan de Desburocratización. Al día siguiente de la reunión sobre cuestiones salariales, la mesa sectorial del jueves abordará otro de los puntos más conflictivos entre la administración y los docentes: el desarrollo y consolidación del modelo de educación inclusiva, vinculado a la reducción de ratios en las aulas. La propuesta de la consejería plantea una reducción progresiva con el objetivo de llegar a un número máximo de 20 alumnos por grupo en primaria y 27 en secundaria el curso 2028-2029 en 1º de ESO. Posteriormente, en caso de avalarse, se iría reduciendo de forma sucesiva para alcanzar la cifra de 25 alumnos por aula. Los sindicatos, sin embargo, consideran que las ratios planteadas por la consejería aún son demasiado elevadas.