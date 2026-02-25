Nuevo revés en las negociaciones entre los sindicatos de docentes y el Departamento de Educación y Formación Profesional, dirigido por la consejera Esther Niubó. Las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial, USTEC, CCOO, UGT, la CGT y Profesores de Secundaria, han decidido levantarse del encuentro con la consejería tras escuchar la nueva propuesta de la administración para la mejora de las condiciones salariales. Según detallan fuentes sindicales, los representantes de las diferentes organizaciones han decidido detener las negociaciones de este miércoles porque consideran que la oferta que les ha hecho llegar Educación era poco seria. Las conversaciones, por tanto, se reanudarán en el encuentro de mañana, donde la consejería pondrá sobre la mesa una nueva propuesta, según aseguran desde el sindicato mayoritario.

En concreto, los responsables de la cartera de enseñanza han planteado un incremento progresivo hasta 2030 de 141 euros para maestros de primaria, y uno de 144 euros para los profesores de secundaria obligatoria. «Otra vez se ha presentado con una propuesta más que insuficiente. En concreto, ha propuesto un aumento del complemento específico un 20% en cinco años», argumentan los sindicatos a través de un comunicado conjunto. Esta nueva propuesta supone un aumento de 41 y 44 euros, respectivamente, en comparación con la oferta que les hicieron llegar la semana pasada, la cual los sindicatos definieron como «irrisoria» y «de mínimos». Teniendo en cuenta esta situación, los sindicatos han decidido levantarse de la mesa de negociación a la espera de que la consejería les haga llegar una nueva propuesta.

La consejera de Educación, Esther Niubó, y otros miembros del equipo de Gobierno en una imagen de archivo / David Zorrakino (Europa Press)

Punto de inflexión en las conversaciones

El encuentro de este miércoles era uno de los puntos más críticos del maratón negociador entre sindicatos y Educación, ya que hoy era el día en que se debían abordar las mejoras retributivas del profesorado y los planes de desburocratización, dos de los aspectos fundamentales de las reclamaciones de los docentes. «Creemos que es fundamental disponer de todos los datos reales y de los totales salariales para poder comparar la situación con el resto de comunidades autónomas», aseveran los sindicatos, que reclaman acabar con la «brecha salarial» entre los maestros y profesores catalanes y los del resto del estado español, ya que recuerdan que Cataluña es la autonomía con el coste de vida más elevado.

Las organizaciones sindicales también consideran que la propuesta que se les ha de poner sobre la mesa debe estipular «un calendario» dentro de la legislatura. Es decir, que debe contemplar los incrementos durante el mandato de Salvador Illa, no a cinco años vista. En este sentido, también consideran que el principal impacto de la subida salarial se debe notar en las nóminas de este año. Tras la parada de este miércoles, los diferentes sindicatos del sector con representación en la mesa se volverán a reunir con responsables de la consejería este jueves para continuar avanzando en sus reivindicaciones: «El Departamento nos ha propuesto continuar el trabajo sobre otros puntos del acuerdo, pero hemos declinado continuar la negociación hoy y nos hemos emplazado a mañana a la espera de una nueva propuesta aceptable», mantienen los sindicatos.