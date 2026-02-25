Nou revés en les negociacions entre els sindicats de docents i el Departament d’Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó. Les organitzacions sindicals amb representació a la mesa sectorial, USTEC, CCOO, UGT, la CGT i Professors de Secundària, han decidit aixecar-se de la trobada amb la conselleria després d’escoltar la nova proposta de l’administració per a la millora de les condicions salarials. Segons detallen fonts sindicals, els representants de les diferents organitzacions han decidit aturar les negociacions d’aquest dimecres perquè consideren que l’oferta que els ha fet arribar Educació era poc seriosa. Les converses, doncs, es reprendran en la trobada de demà, on la conselleria posarà sobre la taula una nova proposta, segons asseguren des del sindicat majoritari.
En concret, els responsables de la cartera d’ensenyament han plantejat un increment progressiu fins al 2030 de 141 euros per mestres de primària, i un de 144 euros per als professors de secundària obligatòria. “Altre cop s’hi ha presentat amb una proposta més que insuficient. En concret, ha proposat un augment del complement específic un 20% en cinc anys”, argumenten els sindicats a través d’un comunicat conjunt. Aquesta nova proposta suposa un augment de 41 i 44 euros, respectivament, en comparació amb l’oferta que els van fer arribar la setmana passada, la qual els sindicats van definir com a “irrisòria” i “de mínims”. Tenint en compte aquesta situació, els sindicats han decidit aixecar-se de la mesa de negociació a l’espera que la conselleria els faci arribar una nova proposta.
Punt d’inflexió en les converses
La trobada d’aquest dimecres era un dels punts més crítics de la marató negociadora entre sindicats i Educació, ja que avui era el dia en què s’havien d’abordar les millores retributives del professorat i els plans de desburocratització, dos dels aspectes cabdals de les reclamacions dels docents. “Creiem que és fonamental disposar de totes les dades reals i dels totals salarials per poder comparar la situació amb la resta de comunitats autònomes”, asseveren els sindicats, que reclamen acabar amb la “bretxa salarial” entre els mestres i professors catalans i els de la resta de l’estat espanyol, ja que recorden que Catalunya és l’autonomia amb el cost de vida més elevat.
Les organitzacions sindicals també consideren que la proposta que els ha de posar sobre la taula ha d’estipular “un calendari” dins la legislatura. És a dir, que ha de contemplar els increments durant el mandat de Salvador Illa, no a cinc anys vista. En aquest sentit, també consideren que el principal impacte de la pujada salarial s’ha de notar a les nòmines d’aquest any. Després de l’aturada d’aquest dimecres, els diferents sindicats del sector amb representació a la mesa es tornaran a reunir amb responsables de la conselleria aquest dijous per continuar avançant en les seves reivindicacions: “El Departament ens ha proposat continuar el treball sobre altres punts de l’acord, però hem declinat continuar la negociació avui i ens hem emplaçat a demà a l’espera d’una nova proposta acceptable”, mantenen els sindicats.