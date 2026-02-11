Los docentes viven una jornada de huelga histórica en la que han cortado gran parte de las carreteras catalanas a primera hora de la mañana. Una situación de presión hacia el Govern de la Generalitat para buscar mejoras laborales y salariales para el sector. Precisamente el ejecutivo catalán ha tendido la mano a los docentes y ha asegurado que está dispuesto a dialogar con los sindicatos.

A través de un post en las redes sociales, el presidente en funciones de la Generalitat y consejero de la Presidencia ha asegurado que desde el ejecutivo catalán están «absolutamente comprometidos con la comunidad educativa para avanzar en los acuerdos necesarios que permitan mejorar y fortalecer el sistema educativo».

L’educació és una prioritat del Govern i del conjunt del país. Estem absolutament compromesos amb la comunitat educativa per avançar en els acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu. Treballarem per millorar les condicions laborals dels docents i del… — Albert Dalmau Miranda (@AlbertDalmau) February 11, 2026

En sesión de control hecha en el Parlamento de Cataluña, Dalmau se ha mostrado confiado en lograr un acuerdo con los sindicatos educativos para encontrar una mejora salarial que pueda desbloquear la huelga, aunque ha pedido que esta mejora «también sea responsable». En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente en funciones de la Generalitat ha asegurado que el Govern siempre tendrá la «mano tendida para poder llegar a un acuerdo», siempre que este sea justo.

La oposición presiona al Govern por la huelga de docentes

Mònica Sales (Junts) y Pilar Castillejo (CUP) han sido las parlamentarias que más han presionado al presidente en funciones. La presidenta de Junts en la cámara catalana ha querido trasladar el apoyo de la formación juntaire a los docentes y ha cargado contra el Govern, a quien acusa de no escuchar las demandas del sector. Sales ha asegurado que desde Junts comparten las reivindicaciones del sector y pide «mejores salarios, ratios adecuadas, más recursos en la escuela inclusiva, menos burocracia, currículo consensuado y plantillas bien dimensionadas» para los docentes catalanes.

La intervención de la parlamentaria juntaire no ha sentado bien al Govern, quien ha acusado a la formación soberanista de no tener memoria. «¿Sabe de qué se quejan los docentes? ¿Sabe de dónde vienen los recortes y las pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los docentes en este país?», ha replicado Dalmau. De hecho, el presidente en funciones ha criticado los datos de huelgas cuando Junts gobernaba y ha asegurado que «al ritmo que ustedes iban, este Govern habría tenido 5».

Por su parte, desde la CUP han criticado la forma de actuar del Govern, de quien aseguran que ha ignorado por completo a los profesionales y los sindicatos en las negociaciones a pesar de prometer contar con su opinión. «Quien ha plantado a los sindicatos en la última mesa de negociación han sido ustedes», ha criticado la parlamentaria cupaire. Dalmau se ha sacudido la responsabilidad de encima y ha asegurado que las reivindicaciones del sector docente «no han comenzado ayer».