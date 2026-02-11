Els docents viuen una jornada de vaga històrica en la qual han tallat gran part de les carreteres catalanes a primera hora del matí. Una situació de pressió cap al Govern de la Generalitat per buscar millores laborals i salarials per al sector. Precisament l’executiu català ha allargat la mà als docents i ha assegurat que està disposat a dialogar amb els sindicats.
A través d’un post a les xarxes socials el president en funcions de la Generalitat i conseller de la Presidència ha assegurat que des de l’executiu català estan “absolutament compromesos amb la comunitat educativa per avançar en els acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu”.
L’educació és una prioritat del Govern i del conjunt del país. Estem absolutament compromesos amb la comunitat educativa per avançar en els acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu. Treballarem per millorar les condicions laborals dels docents i del…— Albert Dalmau Miranda (@AlbertDalmau) February 11, 2026
En sessió de control feta al Parlament de Catalunya Dalmau s’ha mostrat confiat a aconseguir un acord amb els sindicats educatius per trobar una millora salarial que pugui desbloquejar la vaga tot i que ha demanat que aquesta millora “també sigui responsable”. En declaracions recollides per Europa Press el president en funcions de la Generalitat ha assegurat que el Govern sempre tindrà la “mà estesa per a poder arribar a un acord” sempre que aquest sigui just.
L’oposició colla el Govern per la vaga de docents
Mònica Sales (Junts) i Pilar Castillejo (CUP) han estat les parlamentàries que més han collat el president en funcions. La presidenta de Junts a la cambra catalana ha volgut traslladar el suport de la formació juntaire als docents i ha carregat contra el Govern, a qui acusa de no escoltar les demandes del sector. Sales ha assegurat que des de Junts comparteixen les reivindicacions del sector i demana “millors salaris, ràtios adequades, més recursos a l’escola inclusiva, menys burocràcia, currículum consensuat i plantilles ben dimensionades” per als docents catalans.
La intervenció de la parlamentària juntaire no ha caigut bé al Govern, qui ha acusat la formació sobiranista de no tenir memòria. “Sap de què es queixen els docents? Sap d’on venen les retallades i les pèrdues de poder adquisitiu que han tingut els docents en aquest país?”, ha etzibat Dalmau. De fet, el president en funcions ha criticat les dades de vagues quan Junts governava i ha assegurat que “al ritme que vostès anaven, aquest Govern n’hauria tingut 5”.
Per la seva banda des de la CUP han criticat la forma de fer del Govern, de qui asseguren que ha obviat per complet els professionals i els sindicats en les negociacions tot i prometre comptar amb la seva opinió. “Qui ha plantat als sindicats en l’última taula de negociació han estat vostès”, ha criticat la parlamentària cupaire. Dalmau s’ha espolsat la responsabilitat de sobre i ha assegurat que les reivindicacions del sector docent “no han començat ahir”.