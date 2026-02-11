El sector docent afronta una jornada històrica de vaga per defensar les seves condicions laborals i reclamar-ne millores. Manifestants d’arreu del país han sortit a les carreteres per reclamar aquestes millores i actualitzacions del sector. A Mataró la C-32 ha quedat tallada després de moments de tensió amb els antiavalots dels Mossos d’Esquadra, qui havien desplegat un gran dispositiu per evitar el tall de l’autopista. La tensió ha augmentat i s’han produït carregues per part dels Mossos, una actuació policial que no ha impedit que els docents concentrats hagin esquivat el cordó policial i saltant un terraplè han accedit a la via i han tallat la circulació. Després de mitja hora de tall a la C-32 els Mossos han aconseguit encapsular la manifestació i dissoldre la concentració.
Sense tanta tensió s’ha produït el tall a l’N-II a Vilamalla en els dos sentits de la marxa a l’altura del quilòmetre 748, la C-55 a Manresa, la C-17 a Gurb, la C-37 a Valls, la C-55 a Manresa i les sortides de Figueres sud i Girona sud a l’AP-7. A la C-58, el tall produït a Sant Quirze del Vallès s’ha aixecat després de gairebé mitja hora interrompent la circulació.
Imatges de la C-17 a l’altura de Gurb tallada per manifestació als dos sentits de la marxa. pic.twitter.com/gpxwgAA7Om— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) February 11, 2026
Barcelona, l’inici dels talls
A la capital de Catalunya els docents han posat la primera pedra a primera hora del matí i han tallat els accessos a la ciutat de Barcelona. El primer dels talls, que ha durat prop d’una hora, ha estat el de la Ronda Litoral; un tall en el qual també s’han viscut moments de tensió amb els Mossos d’Esquadra i els manifestants han hagut de saltar un mur per accedir a la carretera i poder tallar-la trencat el cordó policial. A la Gran Via a l’altura de La Campana els manifestants han tallat els dos sentits de la marxa, un fet que també s’ha viscut a l’avinguda Meridiana amb Fabra i Puig, un dels nusos de la mobilitat de la ciutat de Barcelona on conflueixen busos urbans, interurbans, Metro i serveis de tren de Renfe.
Els docents, en peu de guerra per les seves condicions laborals
Aquests talls de carreteres s’han produït en el marc de la vaga convocada per aquest dimecres, i que preveu una manifestació massiva a Barcelona, per part dels sindicats educatius. La vaga arriba després que el sector reclami, per activa i per passiva, millores laborals, salarials i educatives com poden ser un augment del sou, reduir les ràtios a les aules i dotar de més recursos l’escola inclusiva.