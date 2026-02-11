El sector docente enfrenta una jornada histórica de huelga para defender sus condiciones laborales y exigir mejoras. Manifestantes de todo el país han salido a las carreteras para reclamar estas mejoras y actualizaciones del sector. En Mataró, la C-32 ha quedado cortada tras momentos de tensión con los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, quienes habían desplegado un gran dispositivo para evitar el corte de la autopista. La tensión ha aumentado y se han producido cargas por parte de los Mossos, una actuación policial que no ha impedido que los docentes concentrados hayan esquivado el cordón policial y saltando un terraplén han accedido a la vía y han cortado la circulación. Después de media hora de corte en la C-32, los Mossos han logrado encapsular la manifestación y disolver la concentración.

Sin tanta tensión se ha producido el corte en la N-II en Vilamalla en ambos sentidos de la marcha a la altura del kilómetro 748, la C-55 en Manresa, la C-17 en Gurb, la C-37 en Valls, la C-55 en Manresa y las salidas de Figueres sur y Girona sur en la AP-7. En la C-58, el corte producido en Sant Quirze del Vallès se ha levantado después de casi media hora interrumpiendo la circulación.

Imágenes de la C-17 a la altura de Gurb cortada por manifestación en ambos sentidos de la marcha. pic.twitter.com/gpxwgAA7Om — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 11 de febrero de 2026

Barcelona, el inicio de los cortes

En la capital de Cataluña, los docentes han puesto la primera piedra a primera hora de la mañana y han cortado los accesos a la ciudad de Barcelona. El primero de los cortes, que ha durado cerca de una hora, ha sido el de la Ronda Litoral; un corte en el que también se han vivido momentos de tensión con los Mossos d’Esquadra y los manifestantes han tenido que saltar un muro para acceder a la carretera y poder cortarla, rompiendo el cordón policial. En la Gran Vía a la altura de La Campana, los manifestantes han cortado ambos sentidos de la marcha, un hecho que también se ha vivido en la avenida Meridiana con Fabra i Puig, uno de los nudos de la movilidad de la ciudad de Barcelona donde confluyen buses urbanos, interurbanos, Metro y servicios de tren de Renfe.

Momentos de tensión entre manifestantes y mossos. | Joan Mateu Parra (ACN)

Los docentes, en pie de guerra por sus condiciones laborales

Estos cortes de carreteras se han producido en el marco de la huelga convocada para este miércoles, y que prevé una manifestación masiva en Barcelona, por parte de los sindicatos educativos. La huelga llega después de que el sector reclame, por activa y por pasiva, mejoras laborales, salariales y educativas como pueden ser un aumento del sueldo, reducir las ratios en las aulas y dotar de más recursos la escuela inclusiva.