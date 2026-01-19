El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha avançat aquest dilluns a primera hora que tot apunta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una “patologia inflamatòria” i una de les causes més probables és una “infecció”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Salazar ha assegurat que els metges ja li han donat antibiòtic i ha detallat que “una de les possibilitats és que la inflamació sigui causada per una infecció a la zona lumbar”. Illa ha passat bona nit amb dolor “controlat”, tot i que durant la nit ha tingut febre.
Tot i que la previsió era que Illa pogués passar a planta avui mateix, el gerent del Vall d’Hebron ha explicat que el president de la Generalitat es quedarà per precaució a la unitat de cures intensives i li faran més proves per “afinar” el diagnòstic, localitzar on es troba concretament el focus inflamatori i detectar el tipus i l’origen de la infecció. Segons Salazar, s’ha agafat la patologia “molt a l’inici” i normalment amb antibiòtic hauria de suficient per superar-la.
Illa estarà dues setmanes hospitalitzat
L’equip mèdic que porta Illa va informar diumenge que el president de la Generalitat pateix dolor i pèrdua de força a les cames i s’haurà de quedar ingressat almenys dues setmanes mentre se li fan proves i fa rehabilitació. Així ho van explicar en una roda de premsa conjunta entre el director gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Albert Salazar; la cap del Servei de Neurologia, Patricia Pozo; el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, i la cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, Judith Sánchez. De moment s’han pogut descartar les afectacions més greus.
Illa va ser atès dissabte al Vall d’Hebron després de patir una indisposició quan va sortir a córrer. El mal el va obligar a aturar la pràctica esportiva, però en un primer moment no va cancel·lar la seva agenda oficial. Després d’un acte oficial a Ascó (Ribera d’Ebre) i en veure que el mal no remetia, va desplaçar-se directament a l’hospital en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). “Les causes greus han quedat descartades”, com pot ser un ictus, un tumor o un problema vascular, va indicar Salazar. Per tal de descartar causes vasculars, tumorals o traumàtiques, Illa va ser sotmès a una ressonància i a un escàner del sistema vascular.