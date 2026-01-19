El director gerente del Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha avanzado este lunes a primera hora que todo apunta a que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una «patología inflamatoria» y una de las causas más probables es una “infección”. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Salazar ha asegurado que los médicos ya le han administrado antibiótico y ha detallado que «una de las posibilidades es que la inflamación sea causada por una infección en la zona lumbar». Illa ha pasado buena noche con dolor “controlado”, aunque durante la noche ha tenido fiebre.

Aunque la previsión era que Illa pudiera pasar a planta hoy mismo, el gerente del Vall d’Hebron ha explicado que el presidente de la Generalitat se quedará por precaución en la unidad de cuidados intensivos y le harán más pruebas para “afinar” el diagnóstico, localizar dónde se encuentra concretamente el foco inflamatorio y detectar el tipo y el origen de la infección. Según Salazar, se ha detectado la patología «muy al inicio» y normalmente con antibiótico debería ser suficiente para superarla.

Illa estará dos semanas hospitalizado

El equipo médico que atiende a Illa informó el domingo que el presidente de la Generalitat sufre dolor y pérdida de fuerza en las piernas y deberá quedarse ingresado al menos dos semanas mientras se le realizan pruebas y hace rehabilitación. Así lo explicaron en una rueda de prensa conjunta entre el director gerente del Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar; la jefa del Servicio de Neurología, Patricia Pozo; el director clínico del Servicio de Diagnóstico por la Imagen, Manel Escobar, y la jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Judith Sánchez. De momento se han podido descartar las afectaciones más graves.

Illa fue atendido el sábado en Vall d’Hebron después de sufrir una indisposición cuando salió a correr. El malestar le obligó a detener la práctica deportiva, pero en un primer momento no canceló su agenda oficial. Tras un acto oficial en Ascó (Ribera d’Ebre) y al ver que el malestar no remitía, se desplazó directamente al hospital en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). «Las causas graves han quedado descartadas», como puede ser un ictus, un tumor o un problema vascular, indicó Salazar. Para descartar causas vasculares, tumorales o traumáticas, Illa fue sometido a una resonancia y a un escáner del sistema vascular.