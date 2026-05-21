Les més de tres hores de reunió d’aquest dimecres contrasten amb l’hora i escaig de la trobada anterior, dilluns passat, entre els sindicats i Educació. No hi ha acord a la vista, però sí un canvi de paradigma. Les organitzacions han rebaixat el to i faran una contraposa, mentre que el Govern assumeix el que no assumia setmanes enrere: que ha reobert la negociació. “Ens reunirem els dies que faci falta”, insistia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, aquest dimecres a la sortida de la reunió. El nou calendari s’allunya del mes de negociació que proposava el Govern –que no havia agradat als sindicats– i té la segona etapa aquest mateix dijous.
Educació va comprometre’s a “estudiar” una nova contraproposta dels sindicats sobre la retribució salarial, el primer punt que es tractarà durant la represa de les negociacions. És la “prioritat” que ha marcat el sindicat majoritari USTEC i el que més allunya les diferents parts de l’acord. El Govern proposa avançar un any el cobrament íntegre dels 200 euros mensuals tancats amb UGT i CCOO, un aspecte que la resta de sindicats encara veu insuficient. L’increment del complement de tutories, l’altre via que ha plantejat el departament per sufocar les crítiques dels docents, tampoc ha generat entusiasme. “Volem un augment salarial que sigui lineal”, insistia la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura. La seva contraproposta plantejarà un model alternatiu en què l’increment integri tota la plantilla, independentment de si són o no tutors o figures derivades de la tutoria.
L’absència destacada de Professors de Secundària – Aspec, segon sindicat amb més representació, no ha canviat el sentit de les converses. L’organització va rebutjar assistir a la trobada d’ahir en considerar “inacceptable” la primera proposta que els havia fet arribar el departament. El Govern no s’obre encara a parlar ni de noves places per a catedràtics –el sindicat demana que se’n reservin una part per als docents de secundària– ni de canvis curriculars, aspectes clau per l’Aspec.
La carta dels pressupostos
L’altre aspecte que canvia les converses són els pressupostos. El Govern ha tancat un acord amb Esquerra Republicana i els Comuns. Acords que fixen la línia de tren orbital –en el cas d’ERC– o l’habitatge –en el de Comuns– com a eixos vertebradors, però no l’educació. Els de Jéssica Albiach sí que havien dit, això sí, que s’obrien a ressituar prioritats de l’acord per fixar més diners a Educació si això desencallava les negociacions amb els docents. Una intenció que queda per veure com s’ha plasmat en el redactat final del pacte.
“Els pressupostos ja no són una excusa”, ha dit la USTEC, que encara insisteix que les negociacions avancen “molt poc”. La negativa de l’oposició a aprovar els comptes de Salvador Illa era un dels arguments recurrents de l’executiu, que insistia a situar l’acord amb la UGT i CCOO com un acord “històric” i “de país”, malgrat el rebuig d’una part important dels docents que continua mobilitzada. La negociació, que agafa aire després de la reunió de dimecres, té sis dies –comptant el cap de setmana– per arribar a bon port. Dimecres vinent, 27 de maig, torna a haver-hi vaga general. Per ara, i a l’espera de com evoluciona la trobada d’aquest dijous, cap dels actors s’atreveix a dir si hi haurà o no un acord abans.