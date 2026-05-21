Illa lliga el suport dels Comuns i tindrà pressupostos

El Govern i els Comuns han tancat definitivament un acord per aprovar pressupostos de la Generalitat per al 2026. Així doncs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, lliga el suport dels Comuns amb qui signarà formalment l’acord aquest dijous a dos quarts de dotze amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, després d’aconseguir el suport d’ERC.
Els Comuns i el PSC rubricaran aquest matí l’actualització de l’acord el qual pivota sobre les polítiques d’habitatge i mobilitat -com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d’habitatge, en novetats a l’R-Aeroport- i el Govern tindrà via lliure per aprovar els comptes catalans al Parlament de Catalunya gràcies als vots dels socis d’investidura (ERC i els Comuns.
Des del Govern el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrat l’entesa entre les tres formacions i la qualifica d’una “bona notícia” per al país tot i que ha admès que aquests pressupostos no són uns comptes que puguin servir per a tota la legislatura, un fet que implica noves negociacions un cop els pressupostos del 2026 siguin una realitat.
El Govern agraeix la “valentia” dels socis d’investidura
En una entrevista feta a SER Catalunya i recollida per Europa Press Dalmau s’ha mostrat cofoi per la llum verda als pressupostos i ha agraït la “valentia” d’ERC -que ha estat avalada per les seves joventuts- i que els Comuns tornin a posar-se al servei del país una altra vegada acordant uns pressupostos amb el Govern. Segons ha manifestat Dalmau la voluntat del Govern és portar el projecte aquest divendres a tramitació parlamentària d’uns Pressupostos que assegura que estan “molt centrats” en els serveis públics, sobretot en habitatge i la mobilitat.