Illa asegura el apoyo de los Comunes y tendrá presupuestos

El Gobierno y los Comunes han cerrado definitivamente un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat para el 2026. Así, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura el apoyo de los Comunes con quienes firmará formalmente el acuerdo este jueves a las once y media con la líder de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, después de conseguir el apoyo de ERC.

Los Comunes y el PSC rubricarán esta mañana la actualización del acuerdo, el cual se centra en las políticas de vivienda y movilidad -como la creación de la nueva dirección general para gestionar las sanciones en materia de vivienda, en novedades en el R-Aeroport- y el Gobierno tendrá vía libre para aprobar las cuentas catalanas en el Parlamento de Cataluña gracias a los votos de los socios de investidura (ERC y los Comunes).

Desde el Gobierno, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrado el entendimiento entre las tres formaciones y lo califica como una «buena noticia» para el país, aunque ha admitido que estos presupuestos no son unas cuentas que puedan servir para toda la legislatura, lo que implica nuevas negociaciones una vez los presupuestos del 2026 sean una realidad.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sellan el acuerdo de presupuestos / ACN

El Gobierno agradece la «valentía» de los socios de investidura

En una entrevista realizada en SER Catalunya y recogida por Europa Press, Dalmau se ha mostrado satisfecho por la luz verde a los presupuestos y ha agradecido la «valentía» de ERC -que ha sido avalada por sus juventudes- y que los Comunes vuelvan a ponerse al servicio del país una vez más acordando unos presupuestos con el Gobierno. Según ha manifestado Dalmau, la voluntad del Gobierno es llevar el proyecto este viernes a tramitación parlamentaria de unos presupuestos que asegura están «muy centrados» en los servicios públicos, sobre todo en vivienda y movilidad.