La Generalitat i el govern espanyol han ratificat els principals acords entre el Govern i Esquerra Republicana per als pressupostos durant la reunió de la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències. Així s’ha donat llum verda a l’impuls de la línia orbital ferroviària, la creació d’una societat d’inversions de l’Estat a Catalunya, i que la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). “Estem davant una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d’Espanya que és profitosa per als catalans”, ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que també ha volgut remarcar que aquests acords “no són promeses a l’aire, són constatacions de fets concrets”. La Bilateral d’avui és un pas més en el camí d’Illa per aprovar els comptes que, previsiblement seran els únics de la legislatura. Queda per tancar l’acord amb els Comuns, però si s’assoliex, l’executiu podria aprovar en un Consell Executiu aquest mateix divendres per poder-los enviar al Parlament.
A banda d’aquests tres acords, els dos executius han aprovat un acord per “afavorir els drets lingüístics” dels catalans amb la formació dels funcionaris de l’Estat a Catalunya en àmbits com la justícia. Arran d’aquest darrer acord, es crearà un grup de treball que serà l’encarregat de presentar una proposta abans del 31 de desembre d’aquest any perquè “els ciutadans puguin avançar en ser atesos en català”. De la mateixa manera, s’ha acordat que l’Estat promogui progressivament una disponibilitat més gran de l’opció del català en els recursos de l’Administració digital, llocs web i tràmits electrònics. També s’ha aprovat el desplegament de competències en la gestió del litoral, que “equipararà Catalunya al País Basc”.
D’altra banda, el conseller ha informat que aquesta tarda s’ha celebrat una Junta de Seguretat Extraordinària de forma telemàtica que ha servit per ampliar la plantilla del cos dels Mossos d’Esquadra fins als 25.000 agents el 2030, una xifra que es va pactar en l’anterior bilateral. L’ampliació de la plantilla dels Mossos era un tema que s’arrossegava de la darrera Bilateral, però a la reunió d’aquest dimecres s’ha assolit un acord de finançament, un pas “imprescindible” per fer-ho efectiu. La transferència de l’Estat es calcula anualment a partir de la diferència entre el nombre d’agents certificats el 2021 –any de referència per al càlcul–. Aquesta diferència es multiplica pel cost de cada efectiu addicional, fixat en 70.600 euros, per obtenir l’import de la transferència. L’acord preveu que el cost de 70.600 per efectiu s’actualitzi cada any a partir de l’IPC. D’acord amb el calendari previst, la transferència de l’Estat s’anirà incrementant progressivament a mesura que es faci efectiu el desplegament, fins a assolir els 25.000 efectius l’any 2030.
Junts qualifica la Bilateral com una “fàbrica d’incompliments”
D’altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, ha qualificat aquesta trobada de “propaganda” dels socialistes. “És una fàbrica de fotos i titulars, però sobretot és una fàbrica d’incompliments”, ha manifestat en roda de premsa al Parlament de Catalunya, on s’ha mostrat convençut que, “com sempre, ens donaran gat per llebre”. Vargés ha lamentat que on ha lamentat que es posin sobre la taula compromisos que després s’acaben incomplint. “Els incompliments sempre són unilaterals per part de l’Estat i no hi ha cap exigència per part del president Salvador Illa, que davant de Pedro Sánchez es mostra submís i sotmès”, ha defensat. També li ha tocat el rebre a ERC, a qui el juntaire li ha retret “canviar les línies vermelles per catifes vermelles” al PSC.
Després de la reunió dimarts del Govern amb els grups parlamentaris, el grup de Carles Puigdemont han registrat una bateria de preguntes a la cambra catalana sobre l'”incompliment dels compromisos adquirits” per l’Estat a les dues últimes bilaterals. Concretament, volen saber què ha passat amb el grup de treball que es va decidir activar per determinar l’import del finançament pendent de la disposició addicional tercera de l’Estatut en relació amb el dèficit comprès entre el 2009 i el 2013. “Som el 2024 i no hem vist ni un euro, ni cap calendari. Res de res”, ha denunciat. Així mateix, també han preguntat per l’acord de finançament singular i el traspàs de l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè des de la bilateral de 14 de juliol del any passat “no s’ha vist res de res”.
