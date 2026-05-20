Un dels grans serials de la política catalana com són els pressupostos de la Generalitat de Catalunya es va acabar el passat dimarts amb la rúbrica de l’acord entre ERC i el Govern català per als comptes de l’executiu. Uns pressupostos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha afanyat a defensar a la cambra catalana i ha demanat que la formació republicana mantingui el suport a la labor de l’executiu català no només amb els comptes catalans sinó en el que queda de legislatura i possibles governs futurs.
El líder d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat que Illa “no es relaxi” i compleixi amb l’acordat com és la recaptació de l’IRPF i la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. Un fet que Illa té molt present i motiu pel qual ha afirmat que l’acord de pressupostos amb ERC “no és un punt d’arribada, sinó de sortida” mentre ha agraït el “sentit de país” d’ERC per aprovar els comptes socialistes.
Des d’ERC han demanat que “Posarem tota l’energia i tots els esforços, complirem allò que hem acordat”, ha assegurat un Illa que ha demanat el suport a ERC per a possibles acords futurs. “Si en 21 mesos hem pogut arribar fins on hem arribat, en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar”, ha conclòs.
L’oposició colla Illa amb els pressupostos
Uns pressupostos que han fet que des de l’oposició hagin posat pressió sobre l’executiu català. La presidenta del grup parlamentari de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que el pacte rubricat entre ERC i el Govern per aprovar els pressupostos són una “cortina de fum” de l’executiu català per desviar l’atenció dels conflictes oberts que té el Govern. “Són els pressupostos de l’engany i de les rebaixes”, ha etzibat una Sales que també ha carregat contra ERC a qui ha acusat de fer de crossa del Govern català. “Qui sosté aquest govern, sosté la decadència”, ha conclòs.
Qui també ha carregat contra l’acord de pressupostos d’ERC i el Govern ha estat la CUP. A través del diputat de la formació anticapitalista al Parlament els independentistes han assenyalat que han tancat l’acord “per dalt” sense preguntar als docents ni escoltar les seves demandes. “Acords tancats en despatxos que no responen als interessos del país”, ha criticat.