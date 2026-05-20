Uno de los grandes seriales de la política catalana como son los presupuestos de la Generalitat de Catalunya terminó el pasado martes con la rúbrica del acuerdo entre ERC y el Gobierno catalán para las cuentas del ejecutivo. Unos presupuestos que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha apresurado a defender en la cámara catalana y ha pedido que la formación republicana mantenga el apoyo a la labor del ejecutivo catalán no solo con las cuentas catalanas sino en lo que queda de legislatura y posibles gobiernos futuros.

El líder de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, ha pedido que Illa «no se relaje» y cumpla con lo acordado como es la recaudación del IRPF y la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Un hecho que Illa tiene muy presente y motivo por el cual ha afirmado que el acuerdo de presupuestos con ERC «no es un punto de llegada, sino de partida» mientras ha agradecido el «sentido de país» de ERC por aprobar las cuentas socialistas.

Desde ERC han pedido que «Pondremos toda la energía y todos los esfuerzos, cumpliremos con lo que hemos acordado», ha asegurado un Illa que ha pedido el apoyo a ERC para posibles acuerdos futuros. «Si en 21 meses hemos podido llegar hasta donde hemos llegado, en 4 años podemos dejar el país mucho mejor de lo que lo encontramos», ha concluido.

La oposición presiona a Illa con los presupuestos

Unos presupuestos que han hecho que desde la oposición hayan puesto presión sobre el ejecutivo catalán. La presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, ha asegurado que el pacto rubricado entre ERC y el Gobierno para aprobar los presupuestos son una «cortina de humo» del ejecutivo catalán para desviar la atención de los conflictos abiertos que tiene el Gobierno. «Son los presupuestos del engaño y de las rebajas», ha declarado una Sales que también ha cargado contra ERC a quien ha acusado de hacer de muleta del Gobierno catalán. «Quien sostiene este gobierno, sostiene la decadencia», ha concluido.

Saludo entre Oriol Junqueras y Salvador Illa, durante la presentación del acuerdo sobre el tren orbital. | Jordi Pujolar (ACN)

Quien también ha cargado contra el acuerdo de presupuestos de ERC y el Gobierno ha sido la CUP. A través del diputado de la formación anticapitalista en el Parlamento los independentistas han señalado que han cerrado el acuerdo «por arriba» sin preguntar a los docentes ni escuchar sus demandas. «Acuerdos cerrados en despachos que no responden a los intereses del país», ha criticado.