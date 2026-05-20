La Generalitat y el gobierno español han ratificado los principales acuerdos entre el Gobierno y Esquerra Republicana para los presupuestos durante la reunión de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias. Así se ha dado luz verde al impulso de la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad de inversiones del Estado en Cataluña, y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). «Estamos ante una nueva etapa de relaciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España que es provechosa para los catalanes», ha dicho el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, quien también ha querido remarcar que estos acuerdos «no son promesas al aire, son constataciones de hechos concretos». La Bilateral de hoy es un paso más en el camino de Illa para aprobar los presupuestos que, previsiblemente, serán los únicos de la legislatura. Queda por cerrar el acuerdo con los Comunes, pero si se alcanza, el ejecutivo podría aprobar en un Consejo Ejecutivo este mismo viernes para poder enviarlos al Parlamento.

Aparte de estos tres acuerdos, los dos ejecutivos han aprobado un acuerdo para «favorecer los derechos lingüísticos» de los catalanes con la formación de los funcionarios del Estado en Cataluña en ámbitos como la justicia. A raíz de este último acuerdo, se creará un grupo de trabajo que será el encargado de presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para que «los ciudadanos puedan avanzar en ser atendidos en catalán». De la misma manera, se ha acordado que el Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción del catalán en los recursos de la Administración digital, sitios web y trámites electrónicos. También se ha aprobado el despliegue de competencias en la gestión del litoral, que «equiparará a Cataluña con el País Vasco».

Por otro lado, el consejero ha informado que esta tarde se ha celebrado una Junta de Seguridad Extraordinaria de forma telemática que ha servido para ampliar la plantilla del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta los 25,000 agentes en 2030, una cifra que se pactó en la anterior bilateral. La ampliación de la plantilla de los Mossos era un tema que se arrastraba de la última Bilateral, pero en la reunión de este miércoles se ha alcanzado un acuerdo de financiación, un paso «imprescindible» para hacerlo efectivo. La transferencia del Estado se calcula anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 –año de referencia para el cálculo–. Esta diferencia se multiplica por el costo de cada efectivo adicional, fijado en 70,600 euros, para obtener el importe de la transferencia. El acuerdo prevé que el costo de 70,600 por efectivo se actualice cada año a partir del IPC. De acuerdo con el calendario previsto, la transferencia del Estado se irá incrementando progresivamente a medida que se haga efectivo el despliegue, hasta alcanzar los 25,000 efectivos en el año 2030.

El portavoz del grupo de Junts, Salvador Vergés, en rueda de prensa / Marc Font (ACN)

Junts califica la Bilateral como una «fábrica de incumplimientos»

Por otro lado, el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, Salvador Vergés, ha calificado este encuentro de «propaganda» de los socialistas. «Es una fábrica de fotos y titulares, pero sobre todo es una fábrica de incumplimientos», ha manifestado en rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, donde se ha mostrado convencido de que, «como siempre, nos darán gato por liebre». Vergés ha lamentado que se pongan sobre la mesa compromisos que luego acaban incumpliéndose. «Los incumplimientos siempre son unilaterales por parte del Estado y no hay ninguna exigencia por parte del presidente Salvador Illa, que ante Pedro Sánchez se muestra sumiso y sometido», ha defendido. También le ha tocado recibir a ERC, a quien el miembro de Junts le ha recriminado «cambiar las líneas rojas por alfombras rojas» al PSC.

Tras la reunión del martes del Gobierno con los grupos parlamentarios, el grupo de Carles Puigdemont ha registrado una batería de preguntas en la cámara catalana sobre el «incumplimiento de los compromisos adquiridos» por el Estado en las dos últimas bilaterales. Concretamente, quieren saber qué ha pasado con el grupo de trabajo que se decidió activar para determinar el importe de la financiación pendiente de la disposición adicional tercera del Estatuto en relación con el déficit comprendido entre 2009 y 2013. «Estamos en 2024 y no hemos visto ni un euro, ni ningún calendario. Nada de nada», ha denunciado. Asimismo, también han preguntado por el acuerdo de financiación singular y el traspaso del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) porque desde la bilateral del 14 de julio del año pasado «no se ha visto nada de nada».

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