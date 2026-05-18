Esquerra Republicana situó la recaudación del IRPF como «línea roja» para negociar los presupuestos, hasta el punto de que esta condición hizo descarrilar el primer intento del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de aprobarlos y, después de presentarlos en el Parlamento, los acabó retirando con el compromiso de ERC de aprobarlos antes de que finalice el actual período de sesiones. Posteriormente, sin embargo, la formación de Oriol Junqueras retiró esta exigencia –por el momento la han aparcado– y han apostado por un acuerdo que incluye una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña –después de que el Congreso rechazara el Consorcio de Inversiones–, la ejecución de la línea de tren orbital, concebida durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall; la participación de Cataluña en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona; las competencias en la gestión del litoral y el refuerzo de la Agencia Tributaria con 527 millones de euros en tres años. Esta última es la única de los cuatro grandes acuerdos que no depende de Madrid para aprobar las primeras cuentas y, previsiblemente, las únicas cuentas de la legislatura de Illa. Es decir, el consejo nacional de Esquerra Republicana, que se ha alargado más de tres horas para explicar los puntos del acuerdo, pero que no ha hecho ninguna votación –a pesar de alguna petición que se ha rechazado–, ha sido el último paso del partido de Oriol Junqueras para dar luz verde a aprobar los presupuestos de Illa a cambio de acuerdos que deben pasar por una Comisión Bilateral o Mixta con el Estado para comenzar su recorrido y su aplicación, que dependen en gran parte de la voluntad política del gobierno español.

El partido ha explicado que la reunión del máximo órgano entre congresos ha sido larga, «con muchas intervenciones y se han ofrecido todos los detalles que los miembros del Consejo Nacional han solicitado». Así, Illa y Junqueras sellarán mañana a las 8 de la mañana el acuerdo con un acto en el Palau de la Generalitat, y posteriormente la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, comparecerá, a las 9 horas, en rueda de prensa. Antes de la reunión del Consejo Nacional de ERC, Illa y Junqueras han coincidido este mediodía en la presentación de la línea ferroviaria orbital, que debe unir Vilanova i la Geltrú y Mataró pasando por Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Granollers. El presidente de la Generalitat no ha escatimado elogios al líder de ERC y le ha agradecido su «sentido de país» y «coraje político» porque, según ha dicho, lo más cómodo es quedarse de brazos cruzados». Junqueras, por su parte, ha resaltado durante el acto que el tren orbital ferroviario es «más que una línea de tren», ya que, según ha dicho, representa la voluntad de «cambiar el modelo de país». «Para Junqueras, esta infraestructura es un ejemplo «extraordinario» y una apuesta «decisiva y central» para «planificar el futuro para garantizar prosperidad».

El proyecto de línea orbital ferroviaria presentado este lunes contempla 120 kilómetros de recorrido, de los cuales 68 de nueva construcción, con un total de 40 estaciones. La inversión prevista es de 5.200 millones de euros y el calendario más optimista fija su culminación en el año 2041. A pesar de la lejanía de la finalización de las obras, su despliegue se haría por fases, que podrían funcionar de forma independiente. La primera, entre Granollers y Terrassa, es la única que hoy tiene el financiamiento garantizado a través del Plan de Rodalies 2026-2030. Illa ha dejado claro que la apuesta por el tren orbital es un trabajo que requerirá la implicación de «diferentes gobiernos» y una ejecución «gradual» en cuatro fases. «Requiere la colaboración del Gobierno, de los gobiernos municipales y también del gobierno de España», ha remarcado.

Saludo entre Oriol Junqueras y Salvador Illa, durante la presentación del acuerdo sobre el tren orbital. | Jordi Pujolar (ACN)

Comisión Bilateral y Mixta para ratificar los acuerdos con ERC

Después de la presentación del Tren Orbital y del visto bueno del consejo nacional de ERC, la Generalitat y el gobierno español celebrarán este miércoles en Madrid la reunión de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias, que, según han informado fuentes del Gobierno, servirá para ratificar los principales acuerdos entre el Gobierno y el partido de Oriol Junqueras para los presupuestos que, tal como está previsto, aprobará un Consejo Ejecutivo extraordinario este mismo viernes para poder enviarlos al Parlamento. Las reuniones estarán presididas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y también asistirá la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

Ambas reuniones se celebrarán de forma simultánea en Madrid a las 16.30 horas, en el Ministerio de Política Territorial, y servirán para dar luz verde a la línea orbital ferroviaria y la modificación de la participación de Cataluña en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros acuerdos como, por ejemplo, la sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña. Antes, sin embargo, Dalmau y Romero se reunirán este martes por la tarde con los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña para trasladarles los acuerdos y, posteriormente, en el Palau de la Generalitat se han convocado con los mismos efectos a los agentes económicos y sociales y las entidades municipalistas.

Los presupuestos dependen ahora de los Comuns

Los Comuns, por su parte, aseguran que el acuerdo con el Gobierno por los presupuestos está lejos y que por ahora no se dan las condiciones para aprobarlos. Lo ha dicho este lunes el portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid, que, además, ha advertido al ejecutivo de Illa que sería una «muy mala idea» que el ejecutivo los aprobara sin tener el visto bueno de su formación. «Hemos constatado que todavía seguimos lejos de este acuerdo que estamos reclamando para mejorar los presupuestos del 2026», ha afirmado en declaraciones a los medios después de la reunión que ha mantenido con la consejera Romero. Entre las reclamaciones extra al acuerdo suscrito en febrero, está el incremento de recursos en vivienda y medidas para reconvertir bajos y oficinas en vivienda de protección oficial, reformular el proyecto de la línea R-Aeropuerto y una proposición de ley para llevar posteriormente al Congreso que grave las fortunas de más de 100 millones de euros, la Tasa Zucman.