El pueblo costero de la Costa Brava que eclipsa a los demás: una joya medieval con murallas y siete torres

El turismo rural en España ha tocado techo en los destinos de siempre. Buscamos algo más que calles empedradas y tiendas de recuerdos clonadas. (Sí, nosotros también estamos cansados de las mismas recomendaciones en bucle).

El viajero digital exige una experiencia total que combine historia, desconexión y, si es posible, un paisaje que corte la respiración en Instagram. Existe un rincón oculto en el litoral mediterráneo que desafía a los gigantes del norte.

Cuando pensamos en villas medievales, la mente viaja de forma automática hacia Cantabria o el Pirineo aragonés. Es un error habitual de manual. La verdadera joya de la corona no se esconde entre montañas, sino vigilando el mar de una forma que parece extraída de una superproducción de Hollywood.

Si a la ya de por sí increíble belleza de estas costas le añadimos el encanto de un pueblo costero de origen medieval, en la Costa Brava podemos encontrar el ejemplo perfecto. Hablamos de un pequeño pueblo situado a la orilla del Mediterráneo, con una playa donde la arena dorada llega hasta los pies de sus murallas medievales. Un lugar donde el ambiente veraniego está presente durante todo el año.

La joya de la Costa Brava que eclipsa al resto

El secreto mejor guardado de la provincia de Girona tiene nombre propio: Tossa de Mar. Este enclave costero ha sido declarado de forma oficial como Conjunto Histórico-Artístico. Su gran elemento diferenciador es la majestuosa Vila Vella, el único ejemplo de población medieval fortificada que aún se conserva casi intacta en todo el litoral catalán.

Cala Bona, Tossa de Mar

Una auténtica máquina del tiempo frente al mar. La entrada a la Vila Vella es completamente gratuita, pero el verdadero truco de viajero experto consiste en subir al faro a última hora de la tarde. Las fotos sin turistas están garantizadas en este punto elevado.

Los datos históricos confirman el valor excepcional de este destino único. El recinto amurallado actual data del siglo XIV y conserva sus imponentes siete torres de vigilancia. Destaca sobre el resto la Torre de las Hores, que defendía el acceso al núcleo urbano original.

Pasear por su interior implica perderse en un laberinto de piedra que contrasta de forma radical con el azul turquesa de las calas que duermen justo a sus pies. El origen de este esplendor arquitectónico se debe a la necesidad de proteger a la población local de los constantes ataques piratas durante la Edad Media.

Diferentes organismos de calidad turística sitúan de forma recurrente este municipio como uno de los mejor conservados de toda la Península Ibérica. La combinación de piedra dorada y arena fina genera un impacto visual que atrapa desde el primer minuto. El gran beneficio para nuestro bolsillo es que no necesitas un presupuesto astronómico para disfrutarlo.

A diferencia de otros destinos masificados de la Costa Brava, Tossa de Mar mantiene un equilibrio perfecto entre su oferta de restauración y la conservación del entorno natural. Puedes comer un menú marinero tradicional con productos de kilómetro cero por mucho menos de lo que imaginas en pleno centro histórico.

El secreto del pintor que cambió el pueblo para siempre

¿Sabías que este rincón medieval fue el refugio definitivo de la vanguardia artística europea durante los años treinta? El mismo pintor Marc Chagall quedó tan enamorado de la luz de este pueblo que lo bautizó de forma afectuosa como el paraíso azul. Aquella vibración bohemia aún se respira en cada una de sus tabernas y en los pequeños talleres de artistas locales que se esconden tras las murallas.

Esta tendencia de buscar destinos que unan patrimonio histórico y playa salvaje está experimentando un crecimiento sin precedentes este año. Los viajeros ya no quieren elegir entre una escapada de interior o una semana de sol y tumbona. Quieren ambas opciones en el mismo viaje. Tossa de Mar ofrece esta fórmula magnética de forma natural, sin artificios ni decorados modernos.

La temporada alta está a punto de comenzar y las plazas de alojamiento en el núcleo antiguo vuelan cada semana. Si estás planeando tu próxima escapada de fin de semana, la ventana de oportunidad para reservar sin sobrecostos se cierra en los próximos días. Los hoteles boutique de la zona ya reportan niveles de ocupación cercanos al lleno técnico para los próximos puentes festivos.

Haber descubierto la alternativa real a los pueblos masificados del norte demuestra que sabes buscar más allá de los folletos turísticos convencionales. La Vila Vella te espera para demostrarte que la Edad Media también puede oler a sal marina. ¿De verdad dejarás que te lo cuenten los demás este verano?