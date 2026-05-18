El poble costaner de la Costa Brava que eclipsa els altres: una joia medieval amb muralles i set torres

El turisme rural a Espanya ha tocat sostre en els destins de sempre. Busquem alguna cosa més que carrers empedrats i botigues de records clonades.
El viatger digital exigeix una experiència total que combini història, desconnexió i, a ser possible, un paisatge que talli la respiració a Instagram. Existeix un racó ocult al litoral mediterrani que desafia els gegants del nord.
Quan pensem en viles medievales, la ment viatja de forma automàtica cap a Cantàbria o el Pirineu aragonès. És un error habitual de manual. La vertadera joia de la corona no s’amaga entre muntanyes, sinó vigilant el mar d’una forma que sembla extreta d’una superproducció de Hollywood.
Si a la ja de per si increïble bellesa d’aquestes costes li afegim l’encant d’un poble costaner d’origen medieval, a la Costa Brava podem trobar l’exemple perfecte. Parlem d’un petit poble situat a la vora del Mediterrani, amb una platja on l’sorra daurada arriba fins als peus de les seves muralles medievales. Un lloc on l’ambient estiuenc és present durant tot l’any.
La joia de la Costa Brava que eclipsa la resta
El secret millor guardat de la província de Girona té nom propi: Tossa de Mar. Aquest enclavament costaner ha estat declarat de forma oficial com a Conjunto Histórico-Artístico. El seu gran element diferenciador és la majestuosa Vila Vella, l’únic exemple de població medieval fortificada que encara es conserva gairebé intacte en tot el litoral català.
Una autèntica màquina del temps enfront del mar. L’entrada a la Vila Vella és completament gratuïta, però el vertader truc de viatger expert consisteix a pujar al far a última hora de la tarda. Les fotos sense turistes estan garantides en aquest punt elevat.
Els dades històriques confirmen el valor excepcional d’aquest destí únic. El recinte amurallat actual data del segle XIV i conserva les seves imponents set torres de vigilància. Destaca sobre la resta la Torre de les Hores, que defensava l’accés al nucli urbà original.
Passejar pel seu interior implica perdre’s en un laberint de pedra que contrasta de forma radical amb el blau turquesa de les cales que dormen just als seus peus. L’origen d’aquest esplendor arquitectònic es deu a la necessitat de protegir la població local dels constants atacs pirates durant l’Edat Mitjana.
Diferents organismes de qualitat turística situen de forma recurrent aquest municipi com un dels millor conservats de tota la Península Ibérica. La combinació de pedra daurada i sorra fina genera un impacte visual que atrapa des del primer minut. El gran benefici per a la nostra butxaca és que no necessites un pressupost astronòmic per gaudir-lo.
A diferència d’altres destins massificats de la Costa Brava, Tossa de Mar manté un equilibri perfecte entre la seva oferta de restauració i la conservació de l’entorn natural. Pots menjar un menú mariner tradicional amb productes de quilòmetre zero per molt menys del que imagines en ple centre històric.
El secret del pintor que va canviar el poble per sempre
¿Sabies que aquest racó medieval va ser el refugi definitiu de l’avantguarda artística europea durant els anys trenta? El mateix pintor Marc Chagall va quedar tan enamorat de la llum d’aquest poble que el va batejar de forma afectuosa com el paradís blau. Aquella vibració bohèmia encara es respira en cadascuna de les seves tavernes i en els petits tallers d’artistes locals que s’amaguen darrere les muralles.
Aquesta tendència de buscar destins que uneixin patrimoni històric i platja salvatge està experimentant un creixement sense precedents aquest any. Els viatgers ja no volen triar entre una escapada d’interior o una setmana de para-sol i gandula. Volen ambdues opcions en el mateix viatge. Tossa de Mar ofereix aquesta fórmula magnètica de forma natural, sense artificis ni decorats moderns.
