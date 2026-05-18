Esquerra Republicana va situar la recaptació de l’IRPF com a “línia vermella” per negociar els pressupostos, fins al punt que aquesta condició va fer descarrilar el primer intent del president de la Generalitat, Salvador Illa, d’aprovar-los i, després de presentar-los al Parlament, els va acabar retirant amb el compromís d’ERC d’aprovar-los abans que finalitzi l’actual període de sessions. Posteriorment, però, la formació d’Oriol Junqueras va retirar aquesta exigència –de moment l’han aparcat– i han apostat per un acord que inclou una societat mercantil d’inversions de l’Estat a Catalunya –després que el Congrés tombés el Consorci d’Inversions–, l’execució de la línia de tren orbital, concebuda durant el primer tripartit presidit per Pasqual Maragall; la participació de Catalunya al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; les competències en la gestió del litoral i el reforç de l’Agència Tributària amb 527 milions d’euros en tres anys. Aquesta darrera és l’únic dels quatre grans acords que no depèn de Madrid per aprovar els primers comptes i, previsiblement, els únics comptes de la legislatura d’Illa. És a dir, el consell nacional d’Esquerra Republicana, que s’ha allargat més de tres hores per explicar els punts de l’acord, però que no ha fet cap votació –malgrat alguna petició que s’ha rebutjat-, ha estat l’últim pas del partit d’Oriol Junqueras per donar llum verda a aprovar els pressupostos d’Illa a canvi de contrapartides que han de passar per una Comissió Bilateral o Mixta amb l’Estat per començar el seu recorregut i la seva aplicació, que depenen en gran part de la voluntat política del govern espanyol.
El partit ha explicat que la reunió del màxim òrgan entre congressos ha estat llarga, “amb moltes intervencions i s’han ofert tot els detalls que els membres del Consell Nacional han anat sol·licitant”. Així, Illa i Junqueras segellaran demà a les 8 del matí l’acord amb un acte al Palau de la Generalitat, i posteriorment la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, compareixerà, a les 9 hores, en roda de premsa. Abans de la reunió del Consell Nacional d’ERC, Illa i Junqueras han coincidit aquest migdia a la presentació de la línia ferroviària orbital, que ha d’unir Vilanova i la Geltrú i Mataró passant per Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Granollers. El president de la Generalitat no ha escatimat elogis al líder d’ERC i li ha agraït el seu “sentit de país” i “coratge polític” perquè, segons ha dit, el més còmode és quedar-se de braços plegats”. Junqueras, per la seva banda, ha remarcat durant l’acte que el tren orbital ferroviari és “més que una línia de tren”, ja que, segons ha dit, representa la voluntat de “canviar el model de país”. “Per a Junqueras, aquesta infraestructura és un exemple “extraordinari” i una aposta “decisiva i central” per “planificar el futur per garantir prosperitat”.
El projecte de línia orbital ferroviària presentat aquest dilluns contempla 120 quilòmetres de recorregut, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions. La inversió prevista és de 5.200 milions d’euros i el calendari més optimista fixa la seva culminació l’any 2041. Tot i la llunyania de la finalització de les obres, el seu desplegament es faria per fases, que podrien funcionar de forma independent. La primera, entre Granollers i Terrassa, és l’única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. Illa ha deixat clar que l’aposta pel tren orbital és una feina que requerirà la implicació de “diferents governs” i una execució “gradual” en quatre fases. “Requereix la col·laboració del Govern, dels governs municipals i també del govern d’Espanya”, ha remarcat.
Comissió Bilateral i Mixta per ratificar els acords amb ERC
Després de la presentació del Tren Orbital i del vistiplau del consell nacional d’ERC, la Generalitat i el govern espanyol celebraran aquest dimecres a Madrid la reunió de la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències, que, segons han informat fonts del Govern, servirà per ratificar els principals acords entre el Govern i el partit d’Oriol Junqueras per als pressupostos que, tal com està previst, aprovarà un Consell Executiu extraordinari aquest mateix divendres per poder-los enviar al Parlament. Les reunions estaran presidides pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i també hi assistirà la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero.
Ambdues reunions se celebraran de forma simultània a Madrid a les 16.30 hores, al Ministeri de Política Territorial, i servirà per donar llum verda a la línia orbital ferroviària i la modificació de la participació de Catalunya al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres acords com, per exemple, la societat mercantil d’inversions de l’Estat a Catalunya. Abans, però, Dalmau i Romero es reuniran aquest dimarts a la tarda amb els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya per traslladar-los els acords i, posteriorment, al Palau de la Generalitat s’han convocat amb els mateixos efectes els agents econòmics i socials i les entitats municipalistes.
Els pressupostos depenen ara dels Comuns
Els Comuns, per la seva banda, asseguren que l’acord amb el Govern pels pressupostos estan lluny i que ara per ara no es donen les condicions per aprovar-los. Ho ha dit aquest dilluns el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, que, a més, ha advertit l’executiu d’Illa que seria una “molt mala idea” que l’executiu els aprovés sense tenir el vistiplau de la seva formació. “Hem constatat que encara seguim lluny d’aquest acord que estem reclamant per millorar els pressupostos del 2026”, ha afirmat en declaracions als mitjans després de la reunió que ha mantingut amb la consellera Romero. Entre les reclamacions extra a l’acord subscrit al febrer, hi ha l’increment de recursos en habitatge i mesures per reconvertir baixos i oficines en habitatge de protecció oficial, reformular el projecte de la línia R-Aeroport i una proposició de llei per portar posteriorment al Congrés que gravi les fortunes de més de 100 milions d’euros, la Taxa Zucman.