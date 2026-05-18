El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d’ERC, Oriol Junqueras, han escenificat la creació del tren orbital que connectarà Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Una escenificació que s’ha fet des de Sant Sadurní d’Anoia on el cap de l’executiu català i el líder republicà han segellat un acord que preveu la construcció de 68 quilòmetres nous de vies, 23 noves estacions i una inversió de 5.200 milions d’euros que han de desembocar en la nova connexió l’any 2041.
Illa, en declaracions recollides per l’ACN, ha tret pit de l’acord assolit amb ERC i ha assegurat que el pacte entre republicans i socialistes posa punt final un llarg període de “dèficit” d’inversions ferroviàries a Catalunya, una nova línia de tren que defineix com una “aposta de país” que afegirà “competitivitat” per a Catalunya i que disposarà de temps atractius per als usuaris.
Un acord que arriba en un moment clau
El líder d’ERC i el cap de l’executiu català han presentat el tren orbital en plena negociació pels pressupostos de l’executiu català. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat la creació d’aquest projecte i ha assegurat que és “més que una línia de tren”. Segons Junqueras el tren orbital posa de manifest la voluntat de “canviar el model de país” actual i ha lligat el projecte a garantir l’accés a l’habitatge, l’educació o la salut. En canvi, però, Junqueras ha evitat relacionar en cap moment l’acord pel tren orbital amb la negociació d’un acord de pressupostos amb l’executiu català.
Per la seva banda Illa s’ha mostrat cofoi per l’acord tancat amb els republicans. De fet, el cap de l’executiu català ha agraït el “sentit de país” i el “coratge polític” del president republicà i ha assegurat que “el més còmode és quedar-se de braços plegats”. El president de la Generalitat no ha volgut pronunciar la paraula pressupostos tot i que ha emmarcat la creació del tren orbital dins d’un pacte entre ERC i el Govern i que l’executiu català publicarà “els pròxims dies”.
Un tren orbital que es desplegarà per fases
Segons ha detallat el president de la Generalitat de Catalunya el desplegament d’aquesta nova línia de tren orbital es desplegarà en diverses fases. La primera d’aquestes fases serà la que comprèn entre Granollers i Terrassa, de 32 quilòmetres -el tram de nova construcció unirà Santa Perpètua-Barberà i Sabadell Nord- i un total de quinze estacions, de les quals cinc seran noves. Una primera fase que s’espera que s’acabi el 2034. Una fase d’obres en la qual també s’inclou el desdoblament de l’R3 entre Granollers, Canovelles i Santa Perpètua i la quadruplicació de l’R8 a Santa Perpètua.
La segona fase de les obres del tren orbital implicarà la connexió Mataró-Granollers per a l’any 2037. Una connexió en la qual s’espera la construcció de 23 quilòmetres nous de vies i sis noves estacions de les quals tres estaran ubicades a Mataró. La tercera fase implica la construcció de la connexió entre Terrassa i Vilafranca del Penedès, unes obres que construiran nou tram de vies entre Terrassa i Martorell i sis noves estacions i s’espera que s’acabin el 2040. Finalment, l’última fase s’acabarà el 2041 amb la construcció de 29 quilòmetres nous de vies i sis estacions que connectaran les localitats de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.