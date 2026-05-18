El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han escenificado la creación del tren orbital que conectará Mataró y Vilanova i la Geltrú sin pasar por Barcelona. Una escenificación que se ha realizado desde Sant Sadurní d’Anoia donde el líder del ejecutivo catalán y el líder republicano han sellado un acuerdo que prevé la construcción de 68 kilómetros nuevos de vías, 23 nuevas estaciones y una inversión de 5.200 millones de euros que deben culminar en la nueva conexión en el año 2041.

Illa, en declaraciones recogidas por la ACN, ha presumido del acuerdo alcanzado con ERC y ha asegurado que el pacto entre republicanos y socialistas pone fin a un largo periodo de «déficit» de inversiones ferroviarias en Cataluña, una nueva línea de tren que define como una «apuesta de país» que añadirá «competitividad» para Cataluña y que dispondrá de tiempos atractivos para los usuarios.

Un acuerdo que llega en un momento clave

El líder de ERC y el jefe del ejecutivo catalán han presentado el tren orbital en plena negociación por los presupuestos del ejecutivo catalán. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado la creación de este proyecto y ha asegurado que es «más que una línea de tren». Según Junqueras, el tren orbital pone de manifiesto la voluntad de «cambiar el modelo de país» actual y ha vinculado el proyecto a garantizar el acceso a la vivienda, la educación o la salud. Sin embargo, Junqueras ha evitado relacionar en ningún momento el acuerdo para el tren orbital con la negociación de un acuerdo de presupuestos con el ejecutivo catalán.

Por su parte, Illa se ha mostrado orgulloso por el acuerdo alcanzado con los republicanos. De hecho, el jefe del ejecutivo catalán ha agradecido el “sentido de país” y el “coraje político” del presidente republicano y ha asegurado que «lo más cómodo es quedarse de brazos cruzados». El presidente de la Generalitat no ha querido pronunciar la palabra presupuestos aunque ha enmarcado la creación del tren orbital dentro de un pacto entre ERC y el Gobierno y que el ejecutivo catalán publicará “los próximos días”.

Mapa de estaciones del futuro tren orbital. | Generalitat de Catalunya

Un tren orbital que se desplegará por fases

Según ha detallado el presidente de la Generalitat de Catalunya, el despliegue de esta nueva línea de tren orbital se realizará en varias fases. La primera de estas fases será la que comprende entre Granollers y Terrassa, de 32 kilómetros -el tramo de nueva construcción unirá Santa Perpètua-Barberà y Sabadell Nord- y un total de quince estaciones, de las cuales cinco serán nuevas. Una primera fase que se espera que termine en 2034. Una fase de obras en la que también se incluye el desdoblamiento de la R3 entre Granollers, Canovelles y Santa Perpètua y la cuadruplicación de la R8 en Santa Perpètua.

La segunda fase de las obras del tren orbital implicará la conexión Mataró-Granollers para el año 2037. Una conexión en la que se espera la construcción de 23 kilómetros nuevos de vías y seis nuevas estaciones de las cuales tres estarán ubicadas en Mataró. La tercera fase implica la construcción de la conexión entre Terrassa y Vilafranca del Penedès, unas obras que construirán nuevo tramo de vías entre Terrassa y Martorell y seis nuevas estaciones y se espera que terminen en 2040. Finalmente, la última fase se completará en 2041 con la construcción de 29 kilómetros nuevos de vías y seis estaciones que conectarán las localidades de Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.