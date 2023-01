Els sindicats avisen d’una “fallida irreparable” en els serveis si el Govern no fa canvis

La manifestació del pròxim dijous 25 de gener en el marc de la vaga a sanitat i educació interpel·la tota la societat perquè “si no es fan canvis ara la fallida serà irreparable”. Així ho han expressat el conjunt de convocants, que inclouen la Mesa Sindical de Sanitat -formada per CATAC-CTS/IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà- SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, PSI Lluitem, COS, CSIF i Infermeres de Catalunya, USTEC-STEs(IAC), CGT Ensenyament i CNT Ensenyament Sindicat d’Estudiants. A les portes del Parlament, aquestes organitzacions han cridat al conjunt dels treballadors a unir-se a les dues jornades de vaga per exigir al Govern mesures que reverteixin les retallades que arrosseguen des de fa una dècada i que han desembocat en una gran sobrecàrrega laboral i estrès dels treballadors.

Sota el lema ”Prou tripijocs invertim en educació i la sanitat” els sindicats han exigit canvis als consellers per salvar aquests dos sectors, que estan a prop del col·lapse segons els mateixos professionals. ”Catalunya és el segon territori amb més mútues privades de salut”, ha advertit Xavi Tarragón, representant de la Mesa Sindical de la Sanitat, abans d’afegir que la fallida ”no serà recuperable” si no s’actua ara per preservar els serveis públics.

La USTEC critica les imposicions d’Educació

Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu nacional d’USTEC, ha denunciat la cronificació de les retallades i la “imposició” de mesures “sense consens” per part de la conselleria. Segura també ha carregat contra la legislació catalana sobre la immersió lingüística que vol ”atomitzar el sistema” i els atacs judicials a la llengua catalana. Respecte a l’anunci d’Educació sobre la negociació de com es farà l’avançament del curs vinent, Segura ha dit que “sembla que els agrada fer passos perquè ens emprenyem mes”.

Segura no ha descartat la possibilitat que en la reunió de la mesa amb el departament prevista per demà dijous s’arribi a un acord. “Tot s’haurà d’estudiar”, ha admès malgrat garantir que en l’hipotètic cas que els sindicats d’educació desconvoquin la vaga mantindran el seu suport a la manifestació dels sanitaris.

“No et quedis a casa”

Per tot això, els sindicats reunits davant el Parlament han cridat els treballadors a donar suport a les vagues. ”Animem a tots els actors de la societat civil i a la ciutadania a donar suport a les mobilitzacions. No et quedis a casa, les retallades a serveis públics també t’afecten a tu”, ha conclòs Segura.