Sanitaris i docents s’uneixen en dues manifestacions el 25 i 28 de gener

El país es prepara per unes setmanes de molt moviment en què el Govern haurà d’enfrontar-se a diverses vagues, amb especial confluència el dijous 25 de gener. La tempesta perfecta pel Govern es produirà entre els dies 24 i 26, quan aquests col·lectius estan cridats a vaga per “salvar els serveis públics”. Així, els professors i els sanitaris sortiran al carrer per denunciar la precarietat dels seus sectors, els més tensionats després de la pandèmia i que encara arrosseguen retallades de fa una dècada, i per reclamar al Govern de Pere Aragonès mesures urgents. Per fer-ho, sanitaris i docents han anunciat que s’uniran en dues grans manifestacions els dies 25 i 28 de gener. Ambdues es faran a la Plaça Sant Jaume a partir de les 11 hores amb la intenció de reclamar millores urgents per a dos dels sectors més importants per a la societat.

El lema de les manifestacions serà “Sense sanitat estem morts i sense educació no hi ha futur” i les organitzacions que hi participaran són USTEC, USOC, Sindicat d’Estudiants, CGT, FAPIC, FTC, Infermeres de Catalunya, SAE, COS i CSIF. La gran absència és Metges de Catalunya, el sindicat majoritari en sanitat, que convocarà manifestacions paral·leles els dies 25 i 26 de gener.

Els professors, que ja van fer diverses vagues l’any passat, s’uniran aquesta vegada als metges / Ivet Núnez

Guia de manifestacions i dies de vaga

Els sanitaris i els professors estan cridats a una aturada els pròxims 24, 25 i 26 de gener. També han convocat una manifestació el pròxim dissabte 28 de gener. Aquestes són totes les dates de les convocatòries de vaga:

24, 25 i 26 de gener: La Intersindical ha convocat a tot el personal sanitari a diverses jornades de vaga consecutives. Convoquen per separat de Metges de Catalunya en considerar que s’ha d’incloure la resta de professionals sanitaris i no només els facultatius.

25 i 26 de gener: Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de la Sanitat convoquen els facultatius a una aturada per reclamar mesures urgents per revertir la crisi del sistema públic de salut.

25 i 26 de gener: USTEC, La Intersindical i els estudiants convoquen la comunitat educativa a una vaga per defensar l’educació pública

Les manifestacions que es faran en aquestes dates: