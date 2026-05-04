L’expresident de la Generalitat, José Montilla, és contrari a obligar els immigrants a conèixer el català per regularitzar-se. Montilla opina que és millor crear les condicions per tal que les persones que es regularitzin s’integrin.
“Soc més partidari de crear les condicions perquè la gent vegi que és necessari si es vol quedar aquí, més que de les prohibicions. Una cosa és si estàs de pas, però si vols fer vida aquí i t’has d’integrar, has d’aprendre la llengua pròpia de Catalunya, que és el català”, ha dit l’expresident de la Generalitat en el programa Cafè d’Idees, de RTVE.
Ara mateix, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) no inclou que la llengua sigui necessària per renovar el permís al cap d’un any que s’hagi atorgat la regularització. El Govern de Salvador Illa i l’espanyol negocien incloure aquest requisit, però en aquest moments no és obligatori.
Aplicar el model britànic, diu Montilla
En l’entrevista, Montilla no ha fet esment a aquestes negociacions, i s’ha mostrat partidari d’aplicar el modèl britànic. “Hi ha països que per la nacionalitat, no pel permís de residència, obliguen a fer un examen sobre el sistema polític, la cultura i la llengua. Si a la Gran Bretanya no donarien la nacionalitat britànica sense tenir coneixements de l’anglès, aquí una cosa semblant”, ha dit el també exalcalde Cornellà de Llobregat en declaracions recollides per l’Agència Catalana de Notícies.
La regularització pot beneficiar entre 120.000 i 150.000 immigrants a Catalunya. La setmana passada, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va dir que el seu partit “batallarà” perquè conèixer el català sigui una obligació. El mateix punt de vista té Plataforma per la Llengua. L’entitat va lamentar que no està previst que es compleixi la mesura anunciada pel Govern fa dos mesos per fer del català un requisit per renovar la residència al cap d’un any.
Tal com va informar El Món, el procés de regularització d’immigrants impulsat pel govern espanyol margina el català com a requisit a l’hora d’adquirir la residència, malgrat que el Govern havia presentat una esmena perquè la regularització extraordinària inclogués la llengua en la primera renovació dels permisos. Però a la norma publicada al BOE només apareix que caldrà un informe d’arrelament opcional en casos concrets.