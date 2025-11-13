Els expresidents de la Generalitat José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont i Pere Aragonès, han coincidit a reclamar la unió del catalanisme en les seves intervencions en l’acte pels 45 anys de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), l’organització juvenil vinculada ara a Junts, abans a CDC.
En aquest acte que ha tingut lloc al Born Centre de Cultura i Memòria, els expresidents de la Generalitat han defensat els pilars dels seus mandats, i han demanat més quotes de progrés i llibertat per a Catalunya.
Montilla, l’expresident més antic dels caps de l’executiu presents, ha remarcat l’esforç del catalanisme amb l’Estatut vigent, recordant com Catalunya va poder sortir guanyant en competències i recursos respecte a l’Estatut de 1979, tot i les retallades del text que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional. En aquesta línia ha considerat que l’estatut del 2006 va significar un “pas endavant” que permet que Catalunya se situï en una “millor posició” per a continuar avançant. Montilla ha conclòs que el catalanisme avança quan va unit i que, en canvi, la derrota “està assegurada” quan es disgrega.
En el seu torn de paraula, Artur Mas ha defensa el lema “Catalunya primer”, reforçant també la idea que cal entendre el país com una nació “de persones” per resumir què vol dir l’actitud catalanista. Així mateix, Mas ha subratllat la importància del procés participatiu del 9-N i dels passos de l’autogovern assolits amb els anys.
Per altra banda, Mas també ha apuntat que els quatre reptes que considera que té Catalunya passen per defensar la identitat del país, la seva demografia, el model econòmic, i el seu estat del benestar.
El progrés de Catalunya
Carles Puigdemont, que ha participat en l’acte connectat des de Bèlgica, ha apuntat que el catalanisme s’ha de mantenir com a actitud, tàctica i estratègia per “poder garantir el progrés del país”. A més, l’actual líder de Junts ha insistit que no es pot garantir el progrés sense una llibertat que l’Estat no garanteix. Per últim, ha afegit que l’assignatura pendent del catalanisme és aconseguir “més quotes de llibertat”.
Per últim, l’últim expresident, Pere Aragonès, ha apuntat que el gran repte que té Catalunya és resoldre el conflicte amb l’Estat a través d’un referèndum acordat i vinculant. En aquesta línia, Aragonès ha dit que el diàleg -tot i que en situació d'”asimetria” amb Espanya- ha dotat de molts aprenentatges i eines diferents. I ha fet una crida a aprofitar-ho tot per aprofundir en la negociació de cara al futur, i obtenir així més èxits.
Finalment, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha clos l’acte aplaudint l’orgull de la JNC: “45 anys són molts, no és una flamarada”. L’exconseller i ex-pres polític ha centrat el seu discurs en l’autoestima de l’organització juvenil, i la seva manera “d’entomar la vida”.