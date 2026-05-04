El expresidente de la Generalitat, José Montilla, se opone a exigir a los inmigrantes conocer el catalán para regularizarse. Montilla opina que es mejor crear las condiciones para que las personas que se regularicen se integren.

«Soy más partidario de crear las condiciones para que la gente vea que es necesario si se quiere quedar aquí, más que de las prohibiciones. Una cosa es si estás de paso, pero si quieres vivir aquí y te tienes que integrar, tienes que aprender la lengua propia de Cataluña, que es el catalán», ha dicho el expresidente de la Generalitat en el programa Cafè d’Idees, de RTVE.

Ahora mismo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) no incluye que la lengua sea necesaria para renovar el permiso al cabo de un año de haberse otorgado la regularización. El Gobierno de Salvador Illa y el español negocian incluir este requisito, pero en estos momentos no es obligatorio.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una atención a los medios en la estación de Sants / Sara Soteras (ACN)

Aplicar el modelo británico, dice Montilla

En la entrevista, Montilla no ha mencionado estas negociaciones, y se ha mostrado partidario de aplicar el modelo británico. «Hay países que para la nacionalidad, no para el permiso de residencia, obligan a hacer un examen sobre el sistema político, la cultura y la lengua. Si en Gran Bretaña no darían la nacionalidad británica sin tener conocimientos del inglés, aquí algo semejante», ha dicho el también exalcalde de Cornellà de Llobregat en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias.

La regularización puede beneficiar entre 120.000 y 150.000 inmigrantes en Cataluña. La semana pasada, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dijo que su partido «luchará» para que conocer el catalán sea una obligación. El mismo punto de vista tiene Plataforma per la Llengua. La entidad lamentó que no está previsto que se cumpla la medida anunciada por el Gobierno hace dos meses para hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año.

Tal como informó El Món, el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el gobierno español margina el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia, a pesar de que el Gobierno había presentado una enmienda para que la regularización extraordinaria incluyera la lengua en la primera renovación de los permisos. Pero en la norma publicada en el BOE solo aparece que se necesitará un informe de arraigo opcional en casos concretos.