El Gobierno ha anunciado que presentará una enmienda al Proyecto de Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia. La propuesta establece que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas. El objetivo, según subraya el Departamento de Política Lingüística, es «reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión y de participación plena».

Esta propuesta se ha anunciado en el marco de la reunión del 1er semestre del Pacto Nacional por la Lengua, celebrada a puerta cerrada con los partidos con representación en el Parlamento y con las principales entidades firmantes del acuerdo. Encabezada por el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila y la directora general de Acceso al Conocimiento e Impulso del Uso del Catalán, Vanessa Bretxa, el encuentro ha servido para hacer balance del despliegue de las medidas previstas y anunciar la enmienda. Esta iniciativa presentada por el ejecutivo de Salvador Illa al decreto del gobierno español prevé que en la modificación del Reglamento de extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de todas las comunidades autónomas.

Así, cada comunidad autónoma podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial. En el caso de Cataluña, el Departamento de Política Lingüística se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización para garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de lengua. Vila ha dicho en declaraciones a la ACN que con la enmienda «queremos poner énfasis en el hecho de que el aprendizaje de la lengua es una herramienta real de integración». El objetivo, según el consejero, es «incentivar, poner en marcha el motor de decir, sí, me interesa aprender el catalán, es una herramienta que me resulta beneficiosa».

La primera reunión de seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua / Política Lingüística

El Pacto Nacional por la Lengua evoluciona a «buen ritmo»

Por otro lado, la reunión ha servido para hacer el primer balance semestral del Pacto Nacional por la Lengua. El Gobierno ha detallado el estado de cumplimiento de las medidas de cada uno de los nueve horizontes de trabajo, y se ha constatado que 71 medidas ya han sido completadas y 124 más están en proceso de ejecución. El consejero de Política Lingüística ha afirmado que estas cifras permiten considerar que el pacto evoluciona «a buen ritmo». De momento, el Pacto ha alcanzado el apoyo de 226 municipios, que representan el 62,41% de la población de Cataluña, correspondientes a más de cinco millones de habitantes. Entre los municipios que apoyan el Pacto se encuentran Barcelona, como capital de Cataluña, ciudades importantes como L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tarragona, Mataró, Reus, Cornellà de Llobregat, Vic, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa o Sant Andreu de la Barca, y municipios más pequeños como La Pobla de Lillet, Xerta, Santa Margarida i els Monjos o La Selva del Camp.