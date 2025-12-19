El Departamento de Política Lingüística, en colaboración con el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), ha puesto en marcha una acción de acogida lingüística dirigida a la población recién llegada. El objetivo de la iniciativa “Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català” es, según explica la Consejería en un comunicado, informar de forma individualizada a las personas que acaban de llegar al país sobre «la importancia de aprender catalán» y facilitarles el acceso a los recursos formativos disponibles en su entorno más cercano. Con esta actuación, que ofrece información básica sobre el marco lingüístico de Cataluña, el Departamento del consejero Francesc Xavier Vila quiere valorar el catalán como lengua de cohesión social, participación y convivencia. Asimismo, desea favorecer la «plena integración» de las personas recién llegadas en todos los ámbitos de la vida social, educativa y laboral.

El material de bienvenida es un lote que incluye un vocabulario básico ilustrado, información sobre los cursos de catalán disponibles cerca de la dirección de empadronamiento, así como una bolsa, una libreta y un bolígrafo. También hay una carta de bienvenida del consejero, que transmite «informaciones útiles sobre las lenguas en Cataluña». Así, destaca que el catalán es la lengua propia y oficial del país: “El catalán nos distingue como pueblo y forma parte de la columna vertebral de nuestra identidad nacional. Junto con el castellano, el catalán es plenamente oficial en Cataluña, y eso significa que se utiliza ampliamente en la Administración, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, en el ámbito de la cultura y, en definitiva, en todos los sectores de la vida social del país.”

La acción ha comenzado a desplegarse en 21 municipios de toda Cataluña, con un total de 31 puntos de distribución, 11 de los cuales en Barcelona. Los municipios que ya han comenzado a recibir los materiales son: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Martorell, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Vic y Vilanova i la Geltrú.

Material de la iniciativa «Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català» / Política Lingüística

Información en las lenguas de los recién llegados

El material que se ofrece a la persona recién llegada incorpora un código QR para acceder a la página web de la iniciativa, donde la información está disponible en las principales lenguas de las personas recién llegadas. En el espacio web, hay un buscador para buscar cursos de iniciación y básicos de catalán y grupos de conversación en todo el país. En total, la oferta incluye 400 puntos formativos. El material se entrega de forma coordinada entre los centros de normalización lingüística del CPNL, los servicios territoriales de Política Lingüística y los ayuntamientos que participan en la iniciativa.