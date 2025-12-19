El Departament de Política Lingüística, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha posat en marxa una acció d’acollida lingüística adreçada a la població nouvinguda. L’objectiu de la iniciativa “Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català” és, segons explica la Conselleria en un comunicat, informar de forma individualitzada les persones que acaben d’arribar al país sobre “la importància d’aprendre el català” i facilitar-los l’accés als recursos formatius disponibles al seu entorn més proper. Amb aquesta actuació, que ofereix informació bàsica sobre el marc lingüístic de Catalunya, el Departament del conseller Francesc Xavier Vila vol fer valdre el català com a llengua de cohesió social, participació i convivència. Així mateix, vol afavorir la “integració plena” de les persones nouvingudes en tots els àmbits de la vida social, educativa i laboral.
El material de benvinguda és un lot que inclou un vocabulari bàsic il·lustrat, informació sobre els cursos de català disponibles a prop de l’adreça d’empadronament, així com una bossa, una llibreta i un bolígraf. També hi ha una carta de benvinguda del conseller, que transmet “informacions útils sobre les llengües a Catalunya”. Així, remarca que el català és la llengua pròpia i oficial del país: “El català ens distingeix com a poble i forma part de la columna vertebral de la nostra identitat nacional. Juntament amb el castellà, el català és plenament oficial a Catalunya, i això vol dir que es fa servir àmpliament a l’Administració, a la feina, a les escoles, a les universitats, en l’àmbit de la cultura i, en definitiva, en tots els sectors de la vida social del país.”
L’acció ha començat a desplegar-se en 21 municipis de tot Catalunya, amb un total de 31 punts de distribució, 11 dels quals a Barcelona. Els municipis que ja han començat a rebre els materials, són: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Martorell, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Vic i Vilanova i la Geltrú.
Informació en les llengües dels nouvinguts
El material que s’ofereix a la persona nouvinguda incorpora un codi QR per accedir a la pàgina web de la iniciativa, on la informació està disponible en les principals llengües de les persones nouvingudes. A l’espai web, hi ha un cercador per buscar cursos d’inicialització i bàsics de català i grups de conversa arreu del país. En total, l’oferta inclou 400 punts formatius. El material es lliura de forma coordinada entre els centres de normalització lingüística del CPNL, els serveis territorials de Política Lingüística i els ajuntaments que participen en la iniciativa.