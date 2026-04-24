Junts per Catalunya «luchará» para que el catalán sea un requisito en el proceso de regularización de inmigrantes en Cataluña, del cual se pueden beneficiar entre 120,000 y 150,000 personas. Lo ha dicho este viernes el secretario general del partido independentista, Jordi Turull, que ha participado en las Jornadas sobre la situación de la lengua, internas de Junts, celebradas en el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Tal como informó hace unos días El Món, el proceso que se inició la semana pasada margina el catalán. Junts per Catalunya y Plataforma per la Llengua denunciaron que en ningún caso la lengua catalana es un requisito obligatorio para conseguir el permiso de residencia. La norma publicada en el BOE solo menciona un informe de arraigo opcional en casos concretos. Plataforma per la Llengua lamentó que no está previsto que se cumpla la medida anunciada por el Gobierno hace dos meses para hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año.

Illa plantea que los inmigrantes tengan conocimientos de catalán

Según Turull, la integración «o se hace en catalán o no es integración real». El secretario general ha arremetido contra el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, al que ha acusado de haber «engañado» porque dijo que el requisito estaría.

Colas de inmigrantes para regularizar su situación, este viernes en Barcelona / Miquel Codolar (ACN)

El miércoles pasado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se refirió al proceso de regularización de inmigrantes y lo defendió a capa y espada. Según Illa «es memoria, pero sobre todo futuro». Sobre la cuestión de la lengua, el presidente planteó que se tenga en cuenta el conocimiento del catalán para renovar la regularización al cabo de un año, pero el BOE no lo recoge.

Junts opina que «si el catalán no es un requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante», advirtió Turull este viernes. El secretario general de la formación considera que es necesario aplicar «políticas integrales», como «garantizar la inmersión en las aulas con todos los detalles» y tener «aulas de aceleración lingüística que funcionen de verdad».