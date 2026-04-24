Junts per Catalunya “batallarà” perquè el català sigui un requisit en el procés de regularització d’immigrants a Catalunya, del qual se’n poden beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones. Ho ha dit aquest divendres el secretari general del partit independentista, Jordi Turull, que ha participat en en les Jornades sobre la situació de la llengua, internes de Junts, celebrades al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Tal com va informat fa uns dies El Món, el procés que va iniciar-se la setmana passada margina el català. Junts per Catalunya i Plataforma per la Llengua van denunciar que en cap cas la llengua catalana és un requisit obligatori per aconseguir el permís de residència. La norma publicada al BOE només esmenta un informe d’arrelament opcional en casos concrets. Plataforma per la Llengua va lamentar que no està previst que es compleixi la mesura anunciada pel Govern fa dos mesos per fer del català un requisit per renovar la residència al cap d’un any.
A parer de Turull, la integració “o es fa en català o no és integració real. El secretari general ha carregat contra el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, al qual ha acusat d’haver “enganyat” perquà va dir que el requisit hi seria.
Dimecres passat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va referir al procés de regularització d’immigrants i el va defensar a capa i espasa. Segons Illa “és memòria, però sobretot futur”. Sobre la qüestió de la llengua, el president va plantejar que es tingui en compte el coneixement del català per renovar la regularització al cap d’un any, però el BOE no ho recull.
Junts és de l’opinió que “si el català no és un requisit per viure i treballar a Catalunya, el farem irrellevant”, ha avisat Turull aquest divendres. El secretari general de la formació considera que cal aplicar “polítiques integrals”, com “garantir la immersió a les aules amb tots els ets i uts” i tenir “aules d’acceleració lingüística que funcionin de debò”.