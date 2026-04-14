El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el reial decret que permetrà la regularització de mig milió de migrants en situació irregular. Segons l’executiu de Pedro Sánchez serà “un requisit imprescindible” no tenir antecedents penals i no suposar una amenaça per a l’ordre públic, la seguretat pública o la salut pública.
“Estem modificant el reglament de la Llei d’estrangeria i l’exigència d’absència d’antecedents penals sempre és un requisit en la normativa”, ha dit la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. Excepcionalment, quan la situació al país d’origen sigui difícil, a través del Ministeri de Justícia i la via diplomàtica, es podrà ajudar a donar més temps perquè l’interessat obtingui el certificat.
Una declaració responsable no serà suficient
En qualsevol cas, serà necessari disposar de l’esmentat certificat d’antecedents penals per aconseguir el permís de residència. D’aquesta manera, s’ha eliminat el que deia el Ministeri de l’Interior i recomanava el Consell d’Estat. Per a ambdós n’hi havia prou amb una declaració responsable de l’interessat.
L’obertura del termini de sol·licituds serà el dijous 16 d’abril de manera telemàtica, si bé l’atenció presencial començarà el 20 d’abril. L’autorització, que donarà dret a treballar durant un any, està dirigida a persones en situació irregular i a sol·licitants de protecció internacional que es trobin a Espanya des d’abans de l’1 de gener de 2026. L’objectiu és que el procediment sigui “àgil, eficaç i sense traves” i doni resposta a totes les peticions en un termini obert fins al 30 de juny, ha valorat la ministra Saiz.
La regularització masiva podria beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones a Catalunya, va dir al febrer la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.
Amb l’aval de la patronal o l’Església catòlica
Des de la Xina, on és en viatge oficial, el president Sánchez ha defensat la regularització i ha carregat contra el PP, a qui ha recordat que la mesura té l’aval d’actors com la patronal o l’Església catòlica. “El que estem fent és reconèixer drets a ciutadans que ja són al nostre país”, en paraules de Sánchez.
Els ciutadans que vulguin regularitzar la seva situació podran acudir a les oficines d’Estrangeria habilitades, a les oficines de la Seguretat Social o de la Tresoreria de la Seguretat Social, almenys una a cada província, així com a les oficines de Correus de capitals de província i localitats de més de 50.000 habitants.